今年台灣燈會3月3日至3月15日在嘉義縣政府前廣場舉辦，昨（7）日及今（8）日為燈會活動首個假日，尖峰時段人車潮不斷，交通部政務次長陳彥伯今日前往指揮中心，指示調用30輛遊覽車投入疏運，並增加3輛移動式CMS，提供即時分流資訊。交通部表示，為因應大量入出園民眾，陳彥伯今於現場指示縣府承辦廠商必須嚴格依合約提供車輛，針對尖峰時段不足的接駁能量，指示由公路局監理機關協助調用30輛遊覽車投入疏運，並請縣府提升接駁頻率，讓旅客等候時間不超過15分鐘，候車區也提供足夠座椅，服務老弱婦孺等需求。另外，為利車輛有效分流，降低部分路段壅塞回堵，陳彥伯也裁示，高公局與公路局除協助於CMS宣導分流資訊，另將各支援3輛移動式CMS（資訊看板），於重要路口提供即時分流資訊，引導改道。另指示中華電信公司支援3輛移動式基地台，部署位置將由縣府與電信公司對接，確保燈區通訊暢通。交通部也說，為保障接駁車運行效率，已請嘉義縣政府警察局加派警力，加強故宮大道接駁車專用道執法，嚴禁小客車占用。同時針對東西轉運站出口，縣府將重新檢討上下車動線，針對高鐵、台鐵、棒球場接駁旅客清楚分流，並在各接駁點加派服務人力，引導民眾有序搭乘。