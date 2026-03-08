我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，中華隊今（8）日在東京巨蛋以5：4奇蹟般地逆轉擊退韓國，保住晉級八強的最後生機。其中，扮演「抗韓救世主」的大聯盟外援「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）絕對功不可沒！他在8局上半轟出石破天驚的2分砲，一棒幫助中華隊逆轉超前。賽後，這位連兩戰炸裂的超級重砲不僅感性吐露對這支球隊的熱愛，更霸氣宣告：「只要台灣願意，下屆WBC我很樂意再打！」總計經典賽預賽4場比賽，費仔12個打數敲出3支安打，打擊率.250，但其中有2支是價值連城、直接改變戰局的全壘打（包含對捷克的滿貫砲與今日對韓國的超前2分砲），他個人狂掃6分打點、跑回5分，整體攻擊指數（OPS）是突破天際的1.188，可說是中華隊能從0勝2敗的深淵中，硬是爬回2勝2敗聽牌局面的關鍵一員。談到今天8局上的那發超前2分砲，以及連續兩場在東京巨蛋開轟的感覺，費仔直呼：「感覺真的非常棒！」但他也坦言，在WBC這種一翻兩瞪眼的短期盃賽中開轟，與在大聯盟例行賽的感覺截然不同。「因為只有短短4場比賽，你會感覺『每一球』對於晉級都至關重要。」費仔眼神閃爍著光芒說道：「而且，當你是代表一個國家參賽時，你能真切感受到球迷那種『完全不同層次』的狂熱與激情，這真的非常特別。」這場艱難且令人窒息的台韓生死戰，在最後一個出局數抓下時，中華隊陣中多數球員都激動地流下了男兒淚。看著這群並肩作戰的台灣兄弟，費仔的心中充滿了震撼與感動，「感覺非常棒！這支球隊互相支持的方式，以及在開局吞下0勝2敗後的奮鬥，我們昨天強勢反擊，今天又硬是贏下了一場令人窒息的拉鋸戰。」費仔感性地表示：「這支球隊真的極度有默契，大家發自內心地為彼此加油、愛著彼此。能在這麼短的時間內建立起這種深厚的感情，真的非常特別！這徹底展現了大家有多麼支持彼此，以及台灣球迷有多麼支持這支球隊。」未來若還有機會，下屆WBC是否還願意披上中華隊戰袍代表台灣參賽時？費仔毫不猶豫地給出了一個讓全台灣球迷瘋狂的答案：