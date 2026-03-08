我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）台韓大戰今（8）日中午開打，比賽狀況膠著甚至追平比分進入第十局延長賽，最終中華隊以5：4險勝韓國隊。在比賽前有球迷覺得韓國隊的先發柳賢振特別眼熟，原來是因為他過去曾登上超人氣韓綜《Running Man》，在節目中和主持人對戰「超能力棒球」，結果被各種道具惡整笑瘋許多觀眾。柳賢振前往大聯盟開啟旅美生涯時，曾登上韓綜《Running Man》的「超能力棒球」環節，輪到他上場打擊時敵方投手為Haha，在投球前Haha作勢要使出超能力，為了讓對方不要打到球，球丟出後柳賢振馬上被乾冰攻擊，因此在球都沒看到的狀況下就揮了棒，被判了一顆好球。第二球Haha丟了一顆高飛球，沒想到捕手把手套換成了延長木棒＋手套，因此柳賢振只能看傻眼的狀態下再被判了一顆好球；而第三球Haha再次使出乾冰攻擊，柳賢振又傻眼被迫揮棒，最後被三振出局，讓他傻眼地跪在球場上，笑瘋全場。而柳賢振過去登上《Running Man》的片段出土後，許多網友紛紛留言表示懷念，「記得還是節目錄製中收到MLB錄取消息」、「上節目的時候直接被道奇簽走」、「只記得柳是傳奇人物，忘記他有上RM哈哈哈」、「可怕的是這是2013年的RM，2026年還在經典賽上場」、「職業球員遇到超能力也只能跪了」、「難怪鏡頭帶到想說這個人怎麼這麼面熟！！！居然是RM回憶殺」、「這集我有看 他還在打喔還以為退休了。」