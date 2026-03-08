美國與以色列在2月28日對伊朗進行聯合空襲，伊朗對海灣國家反擊，戰事進入第9天。外媒報導，沙烏地阿拉伯已明確警告伊朗政府，若繼續攻擊沙國本土，利雅德將以相同手段回應。而巴林今（8日）也傳出，海水淡化廠被伊朗無人機襲擊。
據路透社報導，四名知情人士透露，這項警告是在伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）7日向鄰國公開道歉之前傳達的。沙國外交大臣費瑟親王（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）日前與伊朗外長阿拉奇（Abbas Araqchi）通話時，清楚闡明利雅德的立場。
消息人士轉述，費瑟親王稱沙國對任何旨在緩和局勢和透過談判解決的調解形式保持開放態度，強調利雅德和其他海灣國家都沒有允許美國利用其領空或領土對伊朗發動空襲。但若伊朗繼續襲擊沙烏地阿拉伯本土或能源基礎設施，沙國將被迫允許美軍使用其在沙國的基地進行軍事行動，並強調如果沙烏地阿拉伯關鍵能源設施繼續遭到攻擊，利雅德將予以報復。
過去一周，阿聯、科威特、卡達、巴林和沙烏地阿拉伯都遭到了伊朗的無人機和飛彈猛烈攻擊。伊朗總統裴澤斯基安7日表示，伊朗臨時領導委員會已批准暫停對鄰國發動攻擊，除非對伊朗的攻擊來自這些國家，「我個人向受伊朗行為影響的鄰國道歉」，但伊朗武裝部隊聯合作戰司令部隨後發表聲明，稱美國和以色列在該地區的所有基地仍將是攻擊目標。
另據美聯社報導，巴林當局稱，一枚飛彈落在穆哈拉克市的一所大學建築上，造成3人受傷，建物受損。還有一架伊朗無人機襲擊該國的海水淡化廠，造成建物損傷，這也是此波戰事以來，首度有海灣國家通報伊朗襲擊海水淡化廠。波斯灣沿岸分佈著數百座海水淡化廠，該地區的國家高度依賴這些設施來取得飲用水。
我是廣告 請繼續往下閱讀
消息人士轉述，費瑟親王稱沙國對任何旨在緩和局勢和透過談判解決的調解形式保持開放態度，強調利雅德和其他海灣國家都沒有允許美國利用其領空或領土對伊朗發動空襲。但若伊朗繼續襲擊沙烏地阿拉伯本土或能源基礎設施，沙國將被迫允許美軍使用其在沙國的基地進行軍事行動，並強調如果沙烏地阿拉伯關鍵能源設施繼續遭到攻擊，利雅德將予以報復。
過去一周，阿聯、科威特、卡達、巴林和沙烏地阿拉伯都遭到了伊朗的無人機和飛彈猛烈攻擊。伊朗總統裴澤斯基安7日表示，伊朗臨時領導委員會已批准暫停對鄰國發動攻擊，除非對伊朗的攻擊來自這些國家，「我個人向受伊朗行為影響的鄰國道歉」，但伊朗武裝部隊聯合作戰司令部隨後發表聲明，稱美國和以色列在該地區的所有基地仍將是攻擊目標。
另據美聯社報導，巴林當局稱，一枚飛彈落在穆哈拉克市的一所大學建築上，造成3人受傷，建物受損。還有一架伊朗無人機襲擊該國的海水淡化廠，造成建物損傷，這也是此波戰事以來，首度有海灣國家通報伊朗襲擊海水淡化廠。波斯灣沿岸分佈著數百座海水淡化廠，該地區的國家高度依賴這些設施來取得飲用水。
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。