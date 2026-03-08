我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026年世界棒球經典賽台韓大戰，中華隊第二任投手林維恩則是2.1局使用34球飆出3K。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，今（8）日中華隊在東京巨蛋經歷了一場令人心臟快要受不了的10局史詩級血戰，最終台灣以5：4逆轉氣走韓國。當最後一個出局數抓下，中華隊全體衝上場慶祝，許多球員與教練更是激動到淚流滿面。不過，在這一片感人的淚海中，旅美左投林昱珉卻在賽後受訪時爆出一段超反差的爆笑金句，直呼「我想說他們在哭什麼？」「我剛剛才知道這是我們第一次在經典賽贏韓國！」面對記者的提問，林昱珉瞪大眼睛，用最真誠的語氣吐露了剛剛在場上的滿頭問號，「所以我真的不知道他們在哭什麼！我後來才知道我們從來沒有在經典賽贏過他們。」雖然當下沒有跟著落淚，但得知這項破魔咒的歷史紀錄後，林昱珉隨即露出驕傲的笑容：「我覺得很開心，感覺自己又被寫入了另外一個歷史裡面！因為12強（奪冠）是一個新的里程碑，現在WBC又是一個新的。很開心每一項台灣棒球的新紀錄，我都有參與在裡面。」回顧這場你來我往、互有領先的10局大戰，林昱珉形容自己的心情就像坐雲霄飛車：「就一直上下、上下、上下！好不容易得分，又被追平、被逆轉，然後我們又追平，打進突破僵局制。真的很刺激，對手跟我們都沒有鬆懈，把張力拉得很高，這是一場非常好的比賽。」雖然自己昨天已經提前「打卡上班」，但今天在場邊看著同世代的投手群抗敵，林昱珉給予了極高的評價，他特別點名了古林睿煬、林維恩與孫易磊：「我們都是第一次打經典賽，這張力真的蠻高的。看著他們還可以克服這種壓力，繳出很穩定的表現，我真的覺得他們非常厲害。」隨著中華隊預賽賽程全數結束，戰績鎖定在2勝2敗，能否順利搶下前往美國邁阿密（八強複賽場地）的機票，全得看明（9）日韓國與澳洲的交手結果來計算失分率。面對這種「命運掌握在別人手上」的煎熬，林昱珉展現出超乎年齡的成熟與佛系心態：「我覺得我們已經沒辦法去改變什麼了，所以就是順其自然吧！我覺得這些都是安排好的，如果（晉級的）是我們，我也開心；就算結果不如預期，我也不會有太大的情緒去影響自己。」比起焦慮明天的賽果，林昱珉現在只想好好珍惜當下：「大家都辛苦了，難得可以打中華隊真的很不容易。我很開心能跟他們一起相處，一起打球、吃飯、聊天，這才是我現在最珍惜的事。」