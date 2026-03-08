我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊在東京巨蛋4萬584名觀眾的見證下，歷經10局延長賽，靠著骨折仍堅持代跑的隊長陳傑憲拚命滑壘，以及江坤宇的關鍵強迫取分，最終以5：4險勝韓國。（圖／記者葉政勳攝）

▲WBC中華隊對上韓國隊的比賽，吸引眾多台灣球迷進場為中華隊加油。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.08）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，中華隊今（8）日在東京巨蛋歷經一場令人窒息的10局延長血戰，最終以5：4氣走宿敵韓國。這場史詩級戰役不僅讓全台球迷陷入瘋狂，更讓親臨現場督戰的「中華民國首任運動部部長」李洋激動萬分。這位見慣大風大浪的奧運雙金男神，在比賽極度緊繃之際，竟也緊張到「雙手合十」緊盯賽場。賽後受訪時，李洋以過去頂尖運動員的視角，深刻吐露了這場抗韓血戰中最令他動容的催淚內幕，並感動表示：「台灣體育邁進一大步。」身穿深藍色Team Taiwan帽T、戴著米色Polo老帽的李洋，坐在東京巨蛋的本壘後方看台。在比賽進入白熱化階段時，雙手緊緊合十放在嘴前，眼神死死盯著場上的每一個play，完全沉浸在比賽的極限高壓中。「我覺得其實每一局對我來講都很深刻！」回顧這場史詩戰役，李洋部長受訪時依然難掩激動：「因為我們從領先到被追平，然後再領先，然後被超前，然後再領先，然後再被追平，最後進入延長賽。」當被問到整場比賽最令人動容的瞬間時，李洋沒有遲疑，直接點名了帶著骨折傷勢強行上場代跑、並跑回超前分的台灣隊長陳傑憲。「我自己覺得最感人的時候，是第十局，陳傑憲隊長他帶著手指的傷勢，站上二壘壘包那一刻。」同樣身為曾為國爭光、甚至帶傷拚戰的頂尖運動員，李洋相當感同身受：「我覺得他真的把我們團隊的精神跟毅力，徹底帶上了整個舞台，我也希望陳傑憲隊長用他的精神，去感染我們所有的台灣人，讓我們緊緊凝聚在一起。」除了重砲張育成與台美混血戰將「費仔」費爾柴德的火力支援，李洋更特別點名了為中華隊死守防線的投手群。「我覺得今天的投手群真的是投得非常好！」李洋部長特別點出兩大奪勝功臣：「古林睿煬在前五局真的是壓制得非常好，僅失掉一分，讓我印象非常深刻；還有曾峻岳投手，他在十局下半上場，成功壓制韓國打線，讓我們最後把握住了勝利，這真的讓我非常難忘。」這四場分組預賽下來，數萬名台灣球迷幾乎把東京巨蛋喊成了台北大巨蛋，超狂的動員力甚至讓網路上出現了「好像搭捷運板南線就能到東京巨蛋」的爆笑梗。對此，李洋以無比感性的語氣回應：「身為過去的運動員，我覺得真的非常感動。我們的台灣人願意為了看我們的運動，不辭辛勞來到日本並買票進場，這真的是我們運動向前邁進的一大步！」他透過鏡頭向全台球迷深深致謝：「非常感謝所有台灣人到現場為國家隊球員打氣。我覺得你們的加油，絕對已經深深烙印在每一位球員的心中！」