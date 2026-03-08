我是廣告 請繼續往下閱讀

國際油價受美伊戰爭影響出現波動，外界一度傳出中油將自8日起調漲汽油價格每公升3元。不過消息曝光後，中油隨即調整方案，將漲幅砍半，改為每公升調漲1.5元，但此舉卻引發民眾黨批評是「心理戰術」。對此，民進黨立委陳培瑜也出面回應反擊。民眾黨立委洪毓祥表示，國際油價波動本來就是常態，但政府平時未積極優化能源結構，等到選前或民怨升高時才推出平抑措施。他認為政府先放出「要漲3元」的消息，之後再宣布「只漲1.5元」，是一種心理戰術，讓民眾產生政府有在把關油價的印象。對此，民進黨立委陳培瑜回應指出，油價浮動機制一直以來都是如此，不論是國民黨或民進黨執政時期，都是依照相同機制進行調整。她強調，面對國際油價上漲，政府本來就有責任透過相關政策調整油價，以減輕對民生與產業帶來的衝擊。陳培瑜也批評，在野黨一方面要求政府穩定物價，但當政府透過油價補貼或調整機制來減輕民眾負擔時，卻又指控是「認知作戰」。她直言，執政團隊正努力為民眾爭取相關措施，但在野黨卻只以政治口水進行攻擊，並質疑這樣的在野黨是否真的了解經濟問題。