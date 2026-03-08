我是廣告 請繼續往下閱讀

▲啾啾在IG甜蜜放閃老公陳晨威。（圖／啾啾IG@juliaaa.49）

2026世界棒球經典賽（WBC）今（8）日展開台韓大戰，最後中華隊在延長賽險勝。其中，中華隊成員陳晨威的妻子、啦啦隊女神啾啾，也挺著孕肚到東京巨蛋為老公應援，還在贏球後拍下中華隊的模樣，寫下「辛苦了老公」，甜蜜放閃模樣再度引發注目。中華隊打贏韓國後，讓球迷都非常感動又興奮，而球員們的老婆也都對老公感到非常驕傲。其中，啾啾更是挺著孕肚現身東京巨蛋，全程專注盯著老公陳晨威，並在贏球後拍下中華隊開心歸隊的模樣，於IG寫下「辛苦了老公」，一句話就包含了千言萬語，讓粉絲都非常感動。陳晨威前往東京比賽後，啾啾就挺著孕肚愛相隨，在昨日與捷克的比賽中，她還透露陳晨威在前一天晚上信心滿滿地說：「老婆～我覺得我明天會打全壘打」。雖然與捷克的比賽陳晨威未揮出全壘打，但強而有力的高飛犧牲打也助攻中華隊得分，讓啾啾開心直呼：「好棒棒！今天差一點點」啾啾是中信兄弟啦啦隊人氣成員，IG有著9.7萬人追蹤，有著甜美外型和傲人身材的她，是許多人心目中的女神，當初與陳晨威的戀情曝光後，引發外界關注。去年12月陳晨威向啾啾求婚，並正式登記結婚成為夫妻。陳晨威還表示能夠認識並遇見啾啾是上天給予的機會，感性說：「因為有妳，才變成我們」，一席告白閃瞎眾人。