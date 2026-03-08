中華隊WBC經典賽今（8）日交手韓國隊，最終以5:4成功拿下勝利，教練團派出5位投手接力登板，但重要牛棚左投陳冠宇卻未登板，本屆經典賽4戰都沒有上場，讓網友發出尋人啟事。陳冠宇雖未上場，不過賽後他仍流下感動的淚水，爆哭畫面全被拍了下來，更意外撞臉立委王世堅，有網友截圖表示：「請問這是王世堅嗎？」貼文引來34萬人瀏覽，笑喊：「看完回不去了！」
陳冠宇賽後爆哭 意外撞臉立委王世堅
陳冠宇多次在賽後爆哭，本次經典賽他雖未上場，但在球場痛哭的畫面也被拍了下來，他哭到臉皺在一起的樣子意外撞臉王世堅，一名網友在Threads上發文說：「第一次看比賽請問這是王世堅嗎？」貼文引來許多人熱議。
網友看完忍不住笑喊：「陳冠宇可以不用貸款告你喔」、「冠宇應該換完衣服在提告的路上了」、「超好笑」、「我不行了笑死」、「陳冠宇從從容容的拿出球準備丟你…..」、「他每屆都被拍醜哭照」、「陳冠宇準備發函了」，貼文至今累積34萬人瀏覽、超過6千人分享。
陳冠宇4場都沒上 網分析背後原因
事實上，陳冠宇在本屆經典賽4戰都沒有上場，球迷也超疑惑，在網路上發尋人啟事，「陳冠宇都沒上過欸、為何不用他」、「九局下讓孫易磊續投，也沒有派冠宇出來？」、「果真沒看到上場...傻眼」。不過也有人分析，「萬一一直打延長賽就要出場了」、「好戲在後頭，別急」、「年輕投手穩，自然用不到冠宇」。
