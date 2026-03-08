我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國應援團啦啦隊女神徐賢淑是本次韓國應援團成員之一。（圖／記者張一笙攝）

球迷應援花樣百出 結印祈求勝利

▲還有球迷自備「費仔」應援小物。（圖／記者葉政勳攝）

球要贏、啦啦隊也要看 成另類看球哲學

2026年世界棒球經典賽（WBC）今（8）日中華隊在預賽迎來最受矚目的台韓大戰，雙方激戰到最後一刻，中華隊最終以5比4驚險擊敗韓國隊，成功拿下關鍵勝利，繼續保有前進邁阿密的機會，比賽過程高潮迭起，ㄊ隊多次互有攻勢，台下的球迷情緒也隨著戰況起伏，當終場哨聲響起，中華隊球迷瞬間沸騰，現場台灣加油聲響徹整個東京巨蛋。《NOWNEWS今日新聞》記者也在現場目擊球迷「求勝利」的招式，除了拿出國旗外，甚至做出「結印」動作，只求能贏下勝利。除了場上精彩對決，場邊球迷的應援方式同樣吸睛，有台灣球迷在座位上使出各種「求勝利招式」，甚至模仿動漫中的「結印」動作，希望替中華隊帶來好運，各式搞笑又熱血的應援畫面在觀眾席此起彼落，讓整場比賽除了緊張刺激，也多了不少趣味氛圍，不少人笑說這場比賽不只是球員拚戰，連球迷也在用自己的方式「參戰」。有趣的是，有球迷分享自己其實坐在韓國隊應援區附近觀賽，雖然周圍幾乎都是韓國球迷，但仍與身旁不認識的台灣球迷一起觀看比賽，感受完全不同的氣氛，該名球迷向記者笑著表示：「真的很開心，跟大家一起看球，尤其還身在敵營。」在對手應援聲浪包圍下見證中華隊贏球，更讓這場比賽的記憶顯得格外深刻。這名球迷也與記者分享自己的看球心得，笑稱自己屬於「球要贏、啦啦隊也要看」的類型，對他來說，棒球比賽除了關注勝負，場邊啦啦隊的表演與氣氛也是看球的一大樂趣，他更形容這場比賽的感受是：「標準的贏賭又贏話（編按：得理不饒人）！」雖然內心有點罪惡感，但看到對方是「世仇」韓國隊，罪惡感就煙消雲散：「今天不僅看到精彩賽事，也享受到不同文化的應援風格。」至於為何會選擇購買韓國隊側邊的座位，該名球迷也坦言其實是刻意安排，因為台灣職棒開季後就能常看到台灣啦啦隊，因此這次想看看平常比較少接觸到的韓國應援文化，他表示：「這場比賽也讓他近距離看到韓國人氣球星李政厚和金倒永的表現！」直呼：「又帥又能打！」讓這趟東京巨蛋之旅更加難忘。