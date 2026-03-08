8級強風要來了！中央氣象署發布「陸上強風特報」，今明兩天（3月8日至3月9日）台灣西半部要注意平均風達6級以上、陣風達8級以上；且今天深夜至明天清晨，大陸冷氣團逐步南下，預估一路影響至周三清晨（3月11日）。
⚠️強風特報
📌影響時間：8日下午至9日晚上
📍黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣
氣象署預報員賴欣國提醒，今晚冷氣團逐步南下，深夜至明天清晨抵達，北台灣低溫下探14度，中南部雲量偏多，感受也較涼，周二晚間至周三清晨，「輻射冷卻」影響，北台灣溫度只剩10至12度。
此外，明天配合華南雲系影響，北部、東半部地區及中南部山區都有降雨，基隆北海岸、宜花有局部較大雨勢；周三白天冷氣團減弱，北部高溫回到20度。周四另一波冷氣團影響，北部高溫略為下降，低溫則為14度左右。
資料來源：中央氣象署
