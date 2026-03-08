我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰昨日低調現身東京巨蛋為中華隊加油打氣，包裝透過私人行程踏上日本國土，這也是1972年台日斷交以來，睽違54年首度有現任閣揆赴日，據悉規劃過程保密到家，就連行政院高層和與日關係友好立委都不知情，日本方面由日本自民黨籍眾議員萩生田光一處理，台灣方面對口則為台日關係協會會長謝長廷與行政院政委馬永成，3人從中斡旋牽線，促成象徵台日友好的重大突破。卓榮泰昨日驚喜現身東京巨蛋為中華隊加油打氣，身為全國最高行政機關首長，象徵意義非同小可，立委郭國文也坦言在事前毫不知情，是在日前拜會萩生田光一從其口中得知，當時第一時間驚呼「真的嗎？」據悉，卓榮泰此次赴日全程保密到家，就連行政院高層也不知情，而過程透過謝長廷與馬永成擔任台灣窗口，日本方面則是萩生田光一負責居中協調。馬永成過去長期經營日本關係，更與民進黨大老邱義仁堪稱是賴政府對日工作「雙核心」，本次卓榮泰赴日成行，扮演極為重要角色。本次台日斡旋牽線，促成卓榮泰踏上日本國土，雙方默契就是「低調、低調、再低調」，但昨日東京巨蛋堪稱中華隊主場，台灣球迷人數眾多，卓榮泰一到現場隨即被捕捉畫面，隨即國內新聞爭相報導，消息也因而曝光。台日雙方達成默契，從行政院回覆就可略知一二，對此行政院人士僅表示，這是院長的私人行程，假日當日來回，沒有其他評論。但未料新聞意外曝光，確實讓日方有些困擾。有知情人士評論，卓榮泰赴日一事，日本首相高市早苗絕對知情，如今隨著卓榮泰返國，台日雙方也盼事件落幕，未料卻有海委會主委管碧玲發文稱此行一定有會見日本政要，「本質當然是公務行程！」對於外交突破心情溢於言表，但此番言論恐增加行政院與卓榮泰的困擾。