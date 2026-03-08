2026世界棒球經典賽（WBC）分組預賽持續進行中，中華隊今（8）日贏下韓國，取得晉級8強一線生機，目前需要日本打贏澳洲及捷克，韓國打贏澳洲，並且韓國要取得8分以上、失分3分以上，中華隊才能晉級8強。今（8）晚6點即將上演的日澳大戰相當關鍵，想關注賽事又沒有訂閱Hami Video、愛爾達體育，其實也能透過YouTube主播、賽評直播台聽球賽，雖然沒有賽事畫面，還是能掌握比賽狀況，《NOWNEWS》一次整理多個YouTube主播直播台連結，想要關注「日澳大戰」的民眾，只要點進去就能「聽」球賽。
2026年經典賽中華隊晉級劇本解密
中華隊在今（8）日贏下韓國，在本屆經典賽預賽中取得2勝2敗成績，為晉級經典賽8強取得一線生機，現在如果中華隊要晉級8強，需要看其他隊伍「臉色」，首先要日本隊全勝、韓國隊在明（9）日晚上6點打贏澳洲，這樣分組戰績就會是日本隊4勝晉級，捷克隊4敗淘汰，中華隊、韓國隊、澳洲隊都是2勝2敗，要看失分率（總失分／防守出局數）決定誰晉級。
目前中華隊對韓澳失分率確定是0.129，要韓國、澳洲兩隊失分率其中一隊高於0.129，也就是韓國隊要贏下澳洲，韓國還要取得8分以上、失分3分以上，才能讓中華隊晉級8強。不過日澳大戰還未開打，還不確定澳洲隊在本場賽事是否會失分，日本隊先發投手派出效力於美職科羅拉多洛磯的菅野智之，澳洲隊則是麥唐納 （Connor MacDonald），日本打線方面，由大谷翔平扛下第一棒，澳洲則繼續由MLB選秀狀元巴札納（Travis Bazzana）擔任開路先鋒。
經典賽主播台直播連結
W B C 愛爾達熱血直播! 轉播台視角 澳大利亞VS日本 3/8 C組預賽 ｜ 2026 WBC 棒球經典賽
【完整公開】LIVE 2026 WBC世界棒球經典賽 澳洲VS日本（直播聊天室）主播：錢定遠、球評：曹竣崵
【WBC 世界棒球經典賽 Podcast】#澳洲 vs #日本 2026.03.08 | LIVE｜
經典賽電視轉播平台免費看
📍愛爾達電視體育1台（MOD200台、轉播時刻表請點我）
📍緯來電視台（有線電視72台、轉播時刻表請點我）
📍東森新聞台（有線電視51台、轉播時刻表請點我）
📍台視（有線電視8台、轉播時刻表請點我）
經典賽網路轉播平台
📍Hami Video電視運動館（Hami Video官網請點我）
民眾可以如果只能線上觀看，可以選擇體育館最便宜的90天訂閱方案，只要399元，同個帳號支援3部裝置同時登入觀看，平均下來每人只要133元，趕快揪親朋好友一起訂閱為中華隊加油。
📍愛爾達ELTA.tv線上看（ELTA.tv官網請點我）
最便宜的有一季的三個月可以選擇，90天訂閱方案599元，平均一個月才199元，一個會員帳號最多可登入3台裝置同時登入觀看，如果有長期在看國外其他大型賽事的民眾，還可以一起看F1、NBA、BWF、WTT、英超等多項賽事，適合長期追賽運動迷。
我是廣告 請繼續往下閱讀
中華隊在今（8）日贏下韓國，在本屆經典賽預賽中取得2勝2敗成績，為晉級經典賽8強取得一線生機，現在如果中華隊要晉級8強，需要看其他隊伍「臉色」，首先要日本隊全勝、韓國隊在明（9）日晚上6點打贏澳洲，這樣分組戰績就會是日本隊4勝晉級，捷克隊4敗淘汰，中華隊、韓國隊、澳洲隊都是2勝2敗，要看失分率（總失分／防守出局數）決定誰晉級。
目前中華隊對韓澳失分率確定是0.129，要韓國、澳洲兩隊失分率其中一隊高於0.129，也就是韓國隊要贏下澳洲，韓國還要取得8分以上、失分3分以上，才能讓中華隊晉級8強。不過日澳大戰還未開打，還不確定澳洲隊在本場賽事是否會失分，日本隊先發投手派出效力於美職科羅拉多洛磯的菅野智之，澳洲隊則是麥唐納 （Connor MacDonald），日本打線方面，由大谷翔平扛下第一棒，澳洲則繼續由MLB選秀狀元巴札納（Travis Bazzana）擔任開路先鋒。
W B C 愛爾達熱血直播! 轉播台視角 澳大利亞VS日本 3/8 C組預賽 ｜ 2026 WBC 棒球經典賽
📍愛爾達電視體育1台（MOD200台、轉播時刻表請點我）
📍緯來電視台（有線電視72台、轉播時刻表請點我）
📍東森新聞台（有線電視51台、轉播時刻表請點我）
📍台視（有線電視8台、轉播時刻表請點我）
經典賽網路轉播平台
📍Hami Video電視運動館（Hami Video官網請點我）
民眾可以如果只能線上觀看，可以選擇體育館最便宜的90天訂閱方案，只要399元，同個帳號支援3部裝置同時登入觀看，平均下來每人只要133元，趕快揪親朋好友一起訂閱為中華隊加油。
📍愛爾達ELTA.tv線上看（ELTA.tv官網請點我）
最便宜的有一季的三個月可以選擇，90天訂閱方案599元，平均一個月才199元，一個會員帳號最多可登入3台裝置同時登入觀看，如果有長期在看國外其他大型賽事的民眾，還可以一起看F1、NBA、BWF、WTT、英超等多項賽事，適合長期追賽運動迷。
更多「2026經典賽」相關新聞。