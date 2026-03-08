我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）預賽C組持續在東京巨蛋進行，今（8）日晚間由衛冕軍日本武士隊交手澳洲隊，此役前6局澳洲隊以1：0領先，7局下日本隊吹起反攻號角，吉田正尚狙敲出右外野2分砲，助日本隊逆轉戰局，8局下又靠著佐藤輝明的適時安打，將比分拉開，即便澳洲隊在9局上靠著2隻全壘打追分，仍無法改變結局。終場日本隊就以4：3逆轉擊退澳洲隊，取得預賽3連勝，確定以分組第1晉級8強賽。第2張8強門票將視明（9）日「韓澳大戰」的結果而定，中華隊、韓國隊以及澳洲隊都仍有機會。日本隊此役推出老將菅野智之先發，首局雖然在兩出局後被連敲2支安打，不過菅野穩住陣腳，讓戴爾（Jarryd Dale）敲出游擊滾地球，日本隊抓到第3個出局數，菅野有驚無險度過首局。澳洲隊此役推出右投麥唐諾（Connor MacDonald）先發，首打席成功解決開路先鋒大谷翔平，雖然單局投出2次保送，但麥唐諾關鍵時刻讓岡本和真敲出中外野飛球出局，同樣化解失分危機。日本隊在2局下又再度發動攻勢，兩出局後源田壯亮選到保送，若月健矢敲出安打，不過大谷未能把握得點圈機會，敲出中外野飛球出局。4局下日本隊一度攻佔滿壘，但二壘跑者牧秀悟卻遭到捕手牽制出局，日本隊也錯過前5局最好的得分機會，雙方以0：0形成平手。戰局在6局上出現變化，澳洲隊懷特腓（Aaron Whitefield）在一出局後敲出二壘安打，隨後發動盜壘，日本隊捕手若月健矢發生傳球失誤，免費奉送澳洲隊1分，澳洲隊取得1：0領先。6局下日本隊展開反攻，岡本和真選到保送，兩出局後源田狀亮敲出內野安打，日本隊攻佔一、二壘，不過若月健矢未把握機會，敲出游擊滾地球出局，日本隊留下殘壘，前6局打完以0：1落後。7局下日本隊再度吹起反攻號角，大谷率先選到保送，兩出局後吉田正尚從澳洲隊後援投手甘迺迪（Jon Kennedy）手中敲出右外野2分砲，助日本隊一舉逆轉戰局，以2：1領先。8局下日本隊攻勢再起，村上宗隆選到保送，日本隊啟用快腿周東佑京上場代跑，並靠著盜壘、推進上到三壘，隨後源田壯亮選到保送，日本隊攻佔一、三壘，並啟用代打佐藤輝明，一棒敲出左外野深遠二壘安打，助日本隊添加第3分保險分，且持續攻佔二、三壘。此時輪到大谷翔平第5次打擊，不過澳洲隊選擇敬遠，保送大谷上壘，在滿壘的情況下，有保送鈴木誠也，日本隊第4分進帳，取得4：1領先。9局上日本隊終結者大勢登板「關門」，雖然被霍爾（Alex Hall）、溫格羅夫（Rixon Wingrove）敲出陽春砲，仍不影響戰局，終場日本隊就以4：3逆轉擊退澳洲隊，取得預賽3連勝，確定以分組第1晉級8強賽。第2張8強門票將視明（9）日「韓澳大戰」的結果而定，中華隊、韓國隊以及澳洲隊都仍有機會。