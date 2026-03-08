台灣未來一周天氣變化快速，重點要注意2波大陸冷氣團帶來的影響，中央氣象署預報員賴欣國表示，明（9）日第一波冷氣團，北台灣降溫明顯、要注意局部大雨，周二晚上至周三清晨（3月10日至3月11日）最冷，空曠地區只剩下12度；第二波冷氣團周四、周五（3月12日至3月13日）抵達。
冷氣團周一南下 周二晚上最冷
賴欣國指出，冷空氣逐漸南下，明後天將達冷氣團等級，早晚低溫中部以北、宜蘭14至16度，花東16至19度，南部17至18度，白天高溫北部、宜花17至22度，中南部、東南部21至27度。
賴欣國提醒，冷氣團預估周三白天減弱，不過周二晚上至周三清晨，搭配「輻射冷卻」影響，局部空曠地區可能只剩12至13度。
周四還有冷氣團 北東周三前雨勢明顯
賴欣國指出，周三短暫回溫後，周四至周六清晨迎接新一波冷氣團，北台灣低溫14至16度，中南部16至18度，同樣有輻射冷卻影響，周四晚間至周五清晨較冷，局部空曠地區仍有12至13度低溫，周六（3月14日）冷空氣減弱後，北台灣高溫回到22度，中南部約26度左右。
一周降雨方面，賴欣國說明，明天冷氣團挾帶水氣，北台灣、東半部、中南部山區整天不定時有雨，「基隆北海岸、宜蘭、恆春」要留意局部大雨；周二華南雲系也會東移，除了北部、東半部、中南部山區降雨外，中部平地也會有零星雨勢，降雨範圍明顯擴大。
周三水氣減少，只剩花東、恆春有局部短暫雨；周四、周五的冷氣團，也會導致桃園以北、東半部有零星雨；周六天氣回穩，各地晴到多雲，僅台東、恆春有零星短暫雨。
資料來源：中央氣象署
