台灣未來一周天氣變化快速，重點要注意2波大陸冷氣團帶來的影響，中央氣象署預報員賴欣國表示，明（9）日第一波冷氣團，北台灣降溫明顯、要注意局部大雨，周二晚上至周三清晨（3月10日至3月11日）最冷，空曠地區只剩下12度；第二波冷氣團周四、周五（3月12日至3月13日）抵達。

我是廣告 請繼續往下閱讀
冷氣團周一南下　周二晚上最冷

賴欣國指出，冷空氣逐漸南下，明後天將達冷氣團等級，早晚低溫中部以北、宜蘭14至16度，花東16至19度，南部17至18度，白天高溫北部、宜花17至22度，中南部、東南部21至27度。

賴欣國提醒，冷氣團預估周三白天減弱，不過周二晚上至周三清晨，搭配「輻射冷卻」影響，局部空曠地區可能只剩12至13度。

▲氣象署指出，未來一周有兩波冷氣團襲台，周二晚上至周三清晨，要注意12度左右的低溫。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲氣象署指出，未來一周有兩波冷氣團襲台，周二晚上至周三清晨，要注意12度左右的低溫。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
周四還有冷氣團　北東周三前雨勢明顯

賴欣國指出，周三短暫回溫後，周四至周六清晨迎接新一波冷氣團，北台灣低溫14至16度，中南部16至18度，同樣有輻射冷卻影響，周四晚間至周五清晨較冷，局部空曠地區仍有12至13度低溫，周六（3月14日）冷空氣減弱後，北台灣高溫回到22度，中南部約26度左右。

一周降雨方面，賴欣國說明，明天冷氣團挾帶水氣，北台灣、東半部、中南部山區整天不定時有雨，「基隆北海岸、宜蘭、恆春」要留意局部大雨；周二華南雲系也會東移，除了北部、東半部、中南部山區降雨外，中部平地也會有零星雨勢，降雨範圍明顯擴大。

周三水氣減少，只剩花東、恆春有局部短暫雨；周四、周五的冷氣團，也會導致桃園以北、東半部有零星雨；周六天氣回穩，各地晴到多雲，僅台東、恆春有零星短暫雨。

▲氣象署提醒，冷氣團水氣、華南雲系東移等影響，北部、東半部未來一周天氣較不穩。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲氣象署提醒，冷氣團水氣、華南雲系東移等影響，北部、東半部未來一周天氣較不穩。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
資料來源：中央氣象署

相關新聞

8級強風來了！新北等15縣市強風特報　氣象署：冷氣團深夜抵達

天氣／2波冷氣團全台降溫！明起北台灣下大雨　這天才回暖放晴

天氣預報／今天短暫回暖放晴！明天大陸冷氣團襲台　北東大雨轟炸

天氣／又有冷氣團襲台？氣象署：北台灣恐跌破12度　下周四才放晴