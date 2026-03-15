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▲子瑜如今已成為可以獨當一面的solo歌手。（圖／子瑜IG@thinkaboutzu）

韓國女團TWICE將於3月20日～22日於台北大巨蛋開唱，讓粉絲都非常期待。而回顧她們的出道歷程，其實TWICE是在選秀節目《SIXTEEN》中選出的成員，其中台灣成員周子瑜，當年還差點與出道機會擦身而過，但因為粉絲一路上對她的支持、積極為她投票，才讓JYP娛樂創辦人朴軫永（J.Y. Park）決定順應粉絲決定，讓子瑜加入TWICE，不少粉絲至今仍大讚他當初的選擇是「神來一筆」。選秀節目《SIXTEEN》在2015年播出，TWICE成員都在節目中展現出青澀模樣，努力爭奪追夢機會。但在決賽中，子瑜原本並未進入預定的出道名單，但在最後一刻，朴軫永宣布增加兩名成員，子瑜與Momo驚險敗部復活。而子瑜之所以能逆轉命運，全靠強大的「粉絲神助攻」。當時她在選秀期間的表現雖尚未完全獲得評審認可，但在觀眾投票中始終蟬聯人氣前幾名。朴軫永坦言，正是因為子瑜獲得了壓倒性的支持，才決定破格錄取，讓她以「觀眾挑選出的成員」身分正式入團。回顧《SIXTEEN》時期，當時競爭極其激烈，子瑜在節目中從一開始的青澀、低調，到後期展現出的自信與舞台魅力，讓原本對她持保留態度的導師們也刮目相看，最終才與成員們組成今日的9人陣容。事後證明，朴軫永的這項決定堪稱「神來一筆」。子瑜出道後不僅成為TWICE的門面擔當，更憑藉優越的外貌與逐年進步的實力，多次在全球百大美女票選中脫穎而出、甚至奪冠，成功為團體吸引了極高的海外關注度，成為TWICE橫掃全球市場不可或缺的關鍵戰力。從當年差點進不了團的遺珠，到如今能獨當一面推出個人Solo專輯《abouTZU》，子瑜用10年的努力回報了當年粉絲的守護。而繼去年11月TWICE在出道後首次來台，於高雄世運舉辦演唱會後，本月20日～22日將再度來台，在台北大巨蛋開唱，讓粉絲都非常期待。