▲Grace發文透露改名原因。（圖／Out Of Control 媽咪Grace FB）

浩角翔起成員阿翔（陳秉立）在2011年與辣妻Grace結婚後，育有3名子女，妻子也常常會在社群分享日常。而昨（8）日，Grace在社群宣布自己改名了，因為本名「龔淑卿」太過像老一輩的名字，讓她常常被誤會。不過新名字竟還是由ChatGPT幫忙選的，讓阿翔無奈又生氣的問：「為什麼不去給老師算名字呢？」Grace在昨日宣布自己改名了，選名老師還是ChatGPT。她也透露有趣的小故事，自己某次去買東西，店員查會員時，竟被誤認是媽媽的會員卡，讓Grace瞬間笑瘋。不過Grace表示這並不是讓她改名的最後稻草，「從小到大，遇過無數個同學說，欸我媽媽齁跟妳名字一樣耶」，讓她時隔多年才終於下定決心改名，「我讓ChatGPT幫我選名字，並且夢幻地亂七八糟的，想說以後20年以後『孫子可以說：阿嬤妳跟我同學一樣名字耶』」。Grace也搞笑爆料阿翔反應，對方得知她用ChatGPT選名字後，感到無奈又生氣的說「為什麼不去給老師算名字呢？」對此，Grace也霸氣解釋：「因為這是我的人生，沒有任何人可以替我決定我是誰」，表示命運不是算出來，而是自己活出來的。這段改名小故事也引來許多網友討論，沒想到不少人都是用AI幫選名，「我上禮拜也去改名了，我的老師是Gemini」、「給老師算還不一定有自己喜歡的」等，意外引發共鳴。阿翔與Grace雖然結婚15年，至今都非常甜蜜幸福，但其實兩人婚姻也曾爆發危機。在2019年，阿翔被拍到在路邊與長期合作的搭檔謝忻公然激吻。由於阿翔先前一直維持著「愛家好男人」的形象，且謝忻與阿翔夫妻私交甚篤，甚至曾多次出入阿翔家，這起背叛事件引發社會輿論極大的譴責。事件爆發後，阿翔雖兩度召開記者會道歉，但初期因語氣與態度問題被大眾批評缺乏誠意，演藝事業隨之全面停擺，形象跌至谷底。在婚姻面臨崩解之際，妻子Grace發表了著名的「撐傘文」，表示願意為丈夫遮風擋雨、共同度過難關，這份寬容成為阿翔重返家庭的關鍵。然而，阿翔在復出後為了劃清界線，公開表示「沒有再聯絡的必要」，對謝忻採取完全切割的態度，並完全回歸於家庭。