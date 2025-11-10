女星粿粿（江瑋琳）和王子（邱勝翊）的不倫戀衝擊兩人演藝事業，也讓網友聯想起6年前偷吃謝忻的人夫阿翔（陳秉立），質疑為何阿翔到現在還能繼續在演藝圈主持、接工作？其實原因很簡單，因為阿翔的老婆Grace只花5天時間就決定原諒他，還在臉書打了約800字的貼文護愛，此舉成功保住阿翔的演藝事業，成為他最堅強的後盾。
阿翔6年前不倫謝忻 車吻照震撼演藝圈
阿翔與謝忻2019年6月12日爆出婚外情，當時兩人在街邊熱吻的照片被狗仔拍到，阿翔坐在車內搖下車窗，伸出頭與謝忻親密互動，出軌鐵證兩人都賴不掉。謝忻事後透過手寫信向阿翔正宮Grace道歉，並暫停演藝事業，至今都沒節目找她主持。反觀阿翔，後來繼續主持外景節目《綜藝大集合》、《綜藝新時代》，演藝事業幾乎不受影響。
阿翔出軌卻沒失去工作 最該感謝老婆Grace
許多網友都好奇為何同樣是不倫戀主角，阿翔就能全身而退？其實理由很簡單，就是因為老婆Grace的大肚原諒。Grace在阿翔偷腥照片曝光後第5天，就在自己的臉書寫下長約800字的貼文，表態原諒阿翔。
Grace原諒阿翔 護愛貼文保住他事業和形象
Grace當時在貼文坦言，自己也想過離婚，但回想與阿翔的10年婚姻，想到的竟都是阿翔對她無微不至的照顧，包含會蹲下來幫她繫鞋帶、下雨天就開車去載她等，各種甜蜜的生活小事，她都難以忘懷。因此Grace選擇原諒，更吐出讓人印象深刻的大老婆金句，深情告白阿翔：「陳秉立⋯你的世界在下雨嗎？換我⋯為你撐傘」。
不少人覺得Grace很傻，認為男人出軌有一就有二，但也有粉絲支持Grace，直言感情世界本來就是外人無法理解的。從Grace的原諒也可看出阿翔對家庭的照顧，這才讓他在觀眾面前的好感度慢慢回升。只能說若沒有Grace，阿翔的形象無法回升這麼快，更不可能持續有工作可接。
阿翔怎麼看待粿王不倫？低調喊：先把自己做好
看到最近粿粿、王子的不倫戀事件，阿翔日前出席活動也被問到看法？他當時表情尷尬，好兄弟浩子在一旁救場，「要去怎麼看別人之前，我們先看看自己，藉由這樣子，看自己比較重要，別人怎麼樣我們也管不著。」阿翔隨後才順勢接話：「我們沒有任何資格可以去講別人，把自己先做好就好。」看得出來他不敢再對感情、婚姻開玩笑，很懂得自己目前的定位。
✩Grace原諒阿翔臉書全文如下：
真的很不好意思⋯讓大家擔心了
相識15年，相戀10個4季⋯
無法想像，會有錐心刺骨的寒冬
像撕裂傷口般的痛⋯不！是更勝！
而心裡最過不去的糾結
在以往的感情
你懂我，而我，以為深深住在你心底
相知相惜，曾解讀成非彼此莫屬⋯⋯
每晚睡前，都期盼⋯這是場夢吧？！
直至今日，我手裡抱著兒子
嘴裡卻喊，兒子呢？兒子怎不見了？
⋯原來⋯惡夢已將我給吞噬⋯⋯
而⋯這回你卻真的闖大禍了⋯⋯
用力倒帶這些年，到底對我們做了什麼？想從中理出些個什麼！
好讓人瀟灑的離開啊！
很難過⋯是四個字的形容⋯
竟是..（無.微.不.至）⋯⋯⋯
白手起家的日子⋯
每滴汗水和雙手堆砌曾說過
夢想中的模樣⋯⋯
於是把我們帶到城堡裡，你在太陽底下⋯
金鐘得獎的那晚慶功宴，你牽我手，騎機車回家，你說要把榮耀給我⋯其它不重要
外頭下雨了，你會急忙開車來找我，淋著雨騎我的腳踏車回家⋯
鞋沒穿好，你會在路旁蹲下幫我繫鞋帶⋯
每回全家人的許願⋯你會化身聖誕老公公，然後，你說你的願望，就是實現我們的清單⋯
朋友玩笑話你小氣
你說，老婆小孩想過的日子你都要給，但自己不行太快享福，你不能怠慢給我們過上好日子的光影⋯
甚至你幾乎從沒跟我吵過架，因你說..能在一起好好的，真的很重要
好了⋯想到的盡是十年如初的好
說實在的⋯
無法因ㄧ件錯事而全抹煞你很多的好⋯
你道歉、懊悔、無助，我再多個問號也只能強逼暫放下
不知道自己能撐多久，更害怕這燈光下的追跑，身為父母，竟讓孩子無法自在的生活，也有曝光的可能
很氣自己無法好好的保護他們。
你更是⋯後悔的快要不能呼吸了吧⋯
而這些⋯卻不捨放你獨自承受，因你對我們的好，卻是這輩子理不清了⋯
以前的我們⋯真的好孤單⋯⋯
大小事你都只能零星的陪伴
常很羨慕別人，總有老公在身邊
現在寶貝們總算賺到爸爸的時間了⋯
而⋯孩子很小也用真心愛著你
一點差錯都會深深傷了他們⋯
我們和孩子最常說的是⋯要永遠在一起⋯⋯
你不要再忘記了⋯好嗎⋯⋯
我們可以享受你的最好⋯也可以一起承受最壞的，不是嗎？
陳秉立⋯⋯
你的世界在下雨嗎？
換我⋯為你撐傘⋯
資料來源：Grace臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
阿翔與謝忻2019年6月12日爆出婚外情，當時兩人在街邊熱吻的照片被狗仔拍到，阿翔坐在車內搖下車窗，伸出頭與謝忻親密互動，出軌鐵證兩人都賴不掉。謝忻事後透過手寫信向阿翔正宮Grace道歉，並暫停演藝事業，至今都沒節目找她主持。反觀阿翔，後來繼續主持外景節目《綜藝大集合》、《綜藝新時代》，演藝事業幾乎不受影響。
許多網友都好奇為何同樣是不倫戀主角，阿翔就能全身而退？其實理由很簡單，就是因為老婆Grace的大肚原諒。Grace在阿翔偷腥照片曝光後第5天，就在自己的臉書寫下長約800字的貼文，表態原諒阿翔。
Grace當時在貼文坦言，自己也想過離婚，但回想與阿翔的10年婚姻，想到的竟都是阿翔對她無微不至的照顧，包含會蹲下來幫她繫鞋帶、下雨天就開車去載她等，各種甜蜜的生活小事，她都難以忘懷。因此Grace選擇原諒，更吐出讓人印象深刻的大老婆金句，深情告白阿翔：「陳秉立⋯你的世界在下雨嗎？換我⋯為你撐傘」。
不少人覺得Grace很傻，認為男人出軌有一就有二，但也有粉絲支持Grace，直言感情世界本來就是外人無法理解的。從Grace的原諒也可看出阿翔對家庭的照顧，這才讓他在觀眾面前的好感度慢慢回升。只能說若沒有Grace，阿翔的形象無法回升這麼快，更不可能持續有工作可接。
看到最近粿粿、王子的不倫戀事件，阿翔日前出席活動也被問到看法？他當時表情尷尬，好兄弟浩子在一旁救場，「要去怎麼看別人之前，我們先看看自己，藉由這樣子，看自己比較重要，別人怎麼樣我們也管不著。」阿翔隨後才順勢接話：「我們沒有任何資格可以去講別人，把自己先做好就好。」看得出來他不敢再對感情、婚姻開玩笑，很懂得自己目前的定位。
✩Grace原諒阿翔臉書全文如下：
真的很不好意思⋯讓大家擔心了
相識15年，相戀10個4季⋯
無法想像，會有錐心刺骨的寒冬
像撕裂傷口般的痛⋯不！是更勝！
而心裡最過不去的糾結
在以往的感情
你懂我，而我，以為深深住在你心底
相知相惜，曾解讀成非彼此莫屬⋯⋯
每晚睡前，都期盼⋯這是場夢吧？！
直至今日，我手裡抱著兒子
嘴裡卻喊，兒子呢？兒子怎不見了？
⋯原來⋯惡夢已將我給吞噬⋯⋯
而⋯這回你卻真的闖大禍了⋯⋯
用力倒帶這些年，到底對我們做了什麼？想從中理出些個什麼！
好讓人瀟灑的離開啊！
很難過⋯是四個字的形容⋯
竟是..（無.微.不.至）⋯⋯⋯
白手起家的日子⋯
每滴汗水和雙手堆砌曾說過
夢想中的模樣⋯⋯
於是把我們帶到城堡裡，你在太陽底下⋯
金鐘得獎的那晚慶功宴，你牽我手，騎機車回家，你說要把榮耀給我⋯其它不重要
外頭下雨了，你會急忙開車來找我，淋著雨騎我的腳踏車回家⋯
鞋沒穿好，你會在路旁蹲下幫我繫鞋帶⋯
每回全家人的許願⋯你會化身聖誕老公公，然後，你說你的願望，就是實現我們的清單⋯
朋友玩笑話你小氣
你說，老婆小孩想過的日子你都要給，但自己不行太快享福，你不能怠慢給我們過上好日子的光影⋯
甚至你幾乎從沒跟我吵過架，因你說..能在一起好好的，真的很重要
好了⋯想到的盡是十年如初的好
說實在的⋯
無法因ㄧ件錯事而全抹煞你很多的好⋯
你道歉、懊悔、無助，我再多個問號也只能強逼暫放下
不知道自己能撐多久，更害怕這燈光下的追跑，身為父母，竟讓孩子無法自在的生活，也有曝光的可能
很氣自己無法好好的保護他們。
你更是⋯後悔的快要不能呼吸了吧⋯
而這些⋯卻不捨放你獨自承受，因你對我們的好，卻是這輩子理不清了⋯
以前的我們⋯真的好孤單⋯⋯
大小事你都只能零星的陪伴
常很羨慕別人，總有老公在身邊
現在寶貝們總算賺到爸爸的時間了⋯
而⋯孩子很小也用真心愛著你
一點差錯都會深深傷了他們⋯
我們和孩子最常說的是⋯要永遠在一起⋯⋯
你不要再忘記了⋯好嗎⋯⋯
我們可以享受你的最好⋯也可以一起承受最壞的，不是嗎？
陳秉立⋯⋯
你的世界在下雨嗎？
換我⋯為你撐傘⋯
資料來源：Grace臉書