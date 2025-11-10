女星粿粿（江瑋琳）和王子（邱勝翊）的不倫戀衝擊兩人演藝事業，也讓網友聯想起6年前偷吃謝忻的人夫阿翔（陳秉立），質疑為何阿翔到現在還能繼續在演藝圈主持、接工作？其實原因很簡單，因為阿翔的老婆Grace只花5天時間就決定原諒他，還在臉書打了約800字的貼文護愛，此舉成功保住阿翔的演藝事業，成為他最堅強的後盾。

阿翔6年前不倫謝忻　車吻照震撼演藝圈

阿翔與謝忻2019年6月12日爆出婚外情，當時兩人在街邊熱吻的照片被狗仔拍到，阿翔坐在車內搖下車窗，伸出頭與謝忻親密互動，出軌鐵證兩人都賴不掉。謝忻事後透過手寫信向阿翔正宮Grace道歉，並暫停演藝事業，至今都沒節目找她主持。反觀阿翔，後來繼續主持外景節目《綜藝大集合》、《綜藝新時代》，演藝事業幾乎不受影響。

胡瓜、謝忻、阿翔.JPG
▲阿翔（右）、謝忻（左）因一起主持節目多年，默默發展出不倫戀。（圖／資料照）
阿翔出軌卻沒失去工作　最該感謝老婆Grace

許多網友都好奇為何同樣是不倫戀主角，阿翔就能全身而退？其實理由很簡單，就是因為老婆Grace的大肚原諒。Grace在阿翔偷腥照片曝光後第5天，就在自己的臉書寫下長約800字的貼文，表態原諒阿翔。

▲阿翔婚姻至今約 8 年，與老婆育有 2 女、 1 兒，日前卻被周刊拍到與多年密友謝忻在街上接吻。（圖／臉書）
▲阿翔（左）和阿翔（右）結婚超過10年，育有2女1子。（圖／Out Of Control 媽咪Grace臉書）
Grace原諒阿翔　護愛貼文保住他事業和形象

Grace當時在貼文坦言，自己也想過離婚，但回想與阿翔的10年婚姻，想到的竟都是阿翔對她無微不至的照顧，包含會蹲下來幫她繫鞋帶、下雨天就開車去載她等，各種甜蜜的生活小事，她都難以忘懷。因此Grace選擇原諒，更吐出讓人印象深刻的大老婆金句，深情告白阿翔：「陳秉立⋯你的世界在下雨嗎？換我⋯為你撐傘」。

不少人覺得Grace很傻，認為男人出軌有一就有二，但也有粉絲支持Grace，直言感情世界本來就是外人無法理解的。從Grace的原諒也可看出阿翔對家庭的照顧，這才讓他在觀眾面前的好感度慢慢回升。只能說若沒有Grace，阿翔的形象無法回升這麼快，更不可能持續有工作可接。

▲藝人粿粿、王子（邱勝翊）被爆地下戀情，老公范姜彥豐大動作控訴粿粿出軌，而過去有雷同經歷的阿翔（陳秉立；右）今出席「家孩有我在」公益活動，語重心長地低調表態：「我們沒有任何資格可以去講別人，把自己先做好就好。（圖／忠義基金會提供）
▲阿翔（右）至今都還活躍在演藝圈，不敢再提不倫戀。（圖／忠義基金會提供）
阿翔怎麼看待粿王不倫？低調喊：先把自己做好

看到最近粿粿、王子的不倫戀事件，阿翔日前出席活動也被問到看法？他當時表情尷尬，好兄弟浩子在一旁救場，「要去怎麼看別人之前，我們先看看自己，藉由這樣子，看自己比較重要，別人怎麼樣我們也管不著。」阿翔隨後才順勢接話：「我們沒有任何資格可以去講別人，把自己先做好就好。」看得出來他不敢再對感情、婚姻開玩笑，很懂得自己目前的定位。

✩Grace原諒阿翔臉書全文如下：

真的很不好意思⋯讓大家擔心了

相識15年，相戀10個4季⋯
無法想像，會有錐心刺骨的寒冬
像撕裂傷口般的痛⋯不！是更勝！
而心裡最過不去的糾結
在以往的感情
你懂我，而我，以為深深住在你心底
相知相惜，曾解讀成非彼此莫屬⋯⋯

每晚睡前，都期盼⋯這是場夢吧？！
直至今日，我手裡抱著兒子
嘴裡卻喊，兒子呢？兒子怎不見了？
⋯原來⋯惡夢已將我給吞噬⋯⋯

而⋯這回你卻真的闖大禍了⋯⋯
用力倒帶這些年，到底對我們做了什麼？想從中理出些個什麼！
好讓人瀟灑的離開啊！
很難過⋯是四個字的形容⋯
竟是..（無.微.不.至）⋯⋯⋯

白手起家的日子⋯
每滴汗水和雙手堆砌曾說過
夢想中的模樣⋯⋯

於是把我們帶到城堡裡，你在太陽底下⋯

金鐘得獎的那晚慶功宴，你牽我手，騎機車回家，你說要把榮耀給我⋯其它不重要

外頭下雨了，你會急忙開車來找我，淋著雨騎我的腳踏車回家⋯

鞋沒穿好，你會在路旁蹲下幫我繫鞋帶⋯

每回全家人的許願⋯你會化身聖誕老公公，然後，你說你的願望，就是實現我們的清單⋯

朋友玩笑話你小氣
你說，老婆小孩想過的日子你都要給，但自己不行太快享福，你不能怠慢給我們過上好日子的光影⋯

甚至你幾乎從沒跟我吵過架，因你說..能在一起好好的，真的很重要

好了⋯想到的盡是十年如初的好
說實在的⋯
無法因ㄧ件錯事而全抹煞你很多的好⋯

你道歉、懊悔、無助，我再多個問號也只能強逼暫放下
不知道自己能撐多久，更害怕這燈光下的追跑，身為父母，竟讓孩子無法自在的生活，也有曝光的可能
很氣自己無法好好的保護他們。
你更是⋯後悔的快要不能呼吸了吧⋯

而這些⋯卻不捨放你獨自承受，因你對我們的好，卻是這輩子理不清了⋯

以前的我們⋯真的好孤單⋯⋯
大小事你都只能零星的陪伴
常很羨慕別人，總有老公在身邊
現在寶貝們總算賺到爸爸的時間了⋯
而⋯孩子很小也用真心愛著你
一點差錯都會深深傷了他們⋯
我們和孩子最常說的是⋯要永遠在一起⋯⋯
你不要再忘記了⋯好嗎⋯⋯
我們可以享受你的最好⋯也可以一起承受最壞的，不是嗎？
陳秉立⋯⋯
你的世界在下雨嗎？
換我⋯為你撐傘⋯

資料來源：Grace臉書


