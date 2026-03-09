全台關注的2026世界棒球經典賽（WBC），台美混血球星「費仔」費爾柴德在中華隊對捷克、韓國的兩場比賽都轟出全壘打，讓觀眾看得熱血沸騰，成為這次中華隊參賽人氣暴漲的新英雄，光是IG粉絲數都暴增16萬，目前已達到19.9萬人。PTT討論區有人問網友是否把他當成自己人，結果球迷回覆刷一排：「費仔我大哥。」
費仔IG狂漲粉 網友直呼：「我大哥」
台灣參加國際級的棒球賽事，表現突出的隊員，常會被觀眾視為「英雄」。這一次費仔頂著美國職棒大聯盟台裔球員的身分加入中華隊，早先已經受到矚目，在連續兩場比賽中轟出全壘打、為中華隊贏得勝利後，更是成為球迷的新寵，不僅IG狂漲粉，還有人留言稱看見他穿17號球衣，比日本怪物大谷翔平更讓自己有感覺，更有一堆粉絲刷一排「費仔我大哥」，直呼應該發給他健保卡。
費仔出生在美國的西雅圖，身高180公分、右投右打，中學時就被球探發掘，在美國職棒大聯盟效力4年多，曾待過響尾蛇、水手、巨人、勇士、紅人等多個球隊，這次在前響尾蛇隊友林家正的鼓勵下加入中華隊陣容。他的媽媽則是台中人，12歲移民美國，因此在家裡和兒子大都講英語，費仔也是為了替媽媽的故鄉效力才會接受徵召，經過熱血的過程，他已放話下次還願意代表中華隊出戰。
費仔開心自稱「天公仔囝」 漂亮老婆也暴紅
台灣目前刮起「費仔旋風」，不只他個人，連他的漂亮太太漢娜也是被關注的焦點，她不僅在東京巨蛋力挺老公，還會在IG轉發中文報導，並放《冠軍之路》的主題曲〈今天的我〉，一樣贏得台灣觀眾的喜愛。費仔的經紀公司打鐵趁熱在Threads上發了影片，讓他講台語：「我是天公仔囝（天之驕子）」，網友大表同意。另一段影片他和漢娜一起感謝台灣粉絲支持，讓粉絲巴不得能親眼見到他的丰采。
我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣參加國際級的棒球賽事，表現突出的隊員，常會被觀眾視為「英雄」。這一次費仔頂著美國職棒大聯盟台裔球員的身分加入中華隊，早先已經受到矚目，在連續兩場比賽中轟出全壘打、為中華隊贏得勝利後，更是成為球迷的新寵，不僅IG狂漲粉，還有人留言稱看見他穿17號球衣，比日本怪物大谷翔平更讓自己有感覺，更有一堆粉絲刷一排「費仔我大哥」，直呼應該發給他健保卡。
費仔出生在美國的西雅圖，身高180公分、右投右打，中學時就被球探發掘，在美國職棒大聯盟效力4年多，曾待過響尾蛇、水手、巨人、勇士、紅人等多個球隊，這次在前響尾蛇隊友林家正的鼓勵下加入中華隊陣容。他的媽媽則是台中人，12歲移民美國，因此在家裡和兒子大都講英語，費仔也是為了替媽媽的故鄉效力才會接受徵召，經過熱血的過程，他已放話下次還願意代表中華隊出戰。
台灣目前刮起「費仔旋風」，不只他個人，連他的漂亮太太漢娜也是被關注的焦點，她不僅在東京巨蛋力挺老公，還會在IG轉發中文報導，並放《冠軍之路》的主題曲〈今天的我〉，一樣贏得台灣觀眾的喜愛。費仔的經紀公司打鐵趁熱在Threads上發了影片，讓他講台語：「我是天公仔囝（天之驕子）」，網友大表同意。另一段影片他和漢娜一起感謝台灣粉絲支持，讓粉絲巴不得能親眼見到他的丰采。