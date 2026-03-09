我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《復仇者聯盟》傑瑞米雷納（左起）、小勞勃道尼、保羅路德、克里斯漢斯沃、史嘉蕾喬韓森、克里斯伊凡都出席了《蜘蛛人》男女主角的婚禮。（圖／摘自 @the_imagine_effect)

▲千黛亞（左）與湯姆霍蘭德（右）貼額頭對視，氣氛很浪漫。（圖／摘自 IG@heroemaniaco)

▲湯姆霍蘭德（右）婚禮上舉起《蜘蛛人》的面具，讓人感覺有些不對勁。（圖／摘自 IG@heroemaniaco)

▲湯姆霍蘭德（右）和千黛亞（左）在婚禮上開香檳，也像是真正婚禮會有的流程。（圖／摘自 IG@heroemaniaco)

超人氣《蜘蛛人》情侶檔湯姆霍蘭德與千黛亞，被造型師勞羅奇揭露已經祕婚之後，彼此都還沒有任何回應，家人也都沒表態，絕美的婚禮照片卻已在近日於全球網路瘋傳，很快收穫破千萬個讚。只見兩人在海邊豪宅花園裡舉行儀式，額頭緊貼浪漫對視，洋溢幸福感覺，漫威《復仇者聯盟》元老們更湊一桌同樂，宛如年度夢幻婚禮。果然，這是AI的傑作，並非真正的婚禮場面。湯姆霍蘭德與千黛亞因合作《蜘蛛人》系列在戲外也成為一對，影迷們期待他們早日修成正果，殊不知千黛亞的御用造型師勞羅奇，竟在美國演員工會獎紅毯上驚曝他們已經結婚，只是對外保持低調，讓粉絲為之震撼。兩人到現在都未回應，可是生動、絕美的婚禮照片已經傳遍全球網路，網友熱情點讚，也留言祝福他們往後一切順利、幸福，並沒有因為照片是假的，就影響大家對這喜訊的投入感。目前的AI技術，已經可以合成任何主題的照片都不會太露破綻，湯姆霍蘭德與千黛亞的「婚禮照」，唯一的詭異之處，是湯姆在其中一張照片笑著舉起他在《蜘蛛人》影片中所戴的面具，千黛亞在旁邊也露出笑容，但這不太可能會是婚禮上出現的段落，其他包括他們貼臉微笑、開香檳慶祝等，幾乎都是一般婚禮中新人會有的舉動，並不會太突兀。最讓漫威粉絲開心的，應該是小勞勃道尼、克里斯伊凡、史嘉蕾喬韓森、克里斯漢斯沃、傑瑞米雷納、馬克魯法洛等《復仇者聯盟》老班底圍成一桌開心同樂，《蟻人》的主角保羅路德也在場，像是漫威大哥大姐來慶祝小弟小妹的婚禮，有種「超級英雄大團圓」的熱鬧，卻也更加證明這組婚禮照應該不是真的，畢竟有那麼多大牌聚集的場合，早就會有狗仔報導流出了。只是影迷們就是執迷不悔，還有很多人願意相信這是真的，並且留言真心祝福他們。而勞羅奇則表示：「她和湯姆都很低調、重視隱私，婚禮不會登上雜誌，也不會有照片，他們邀請的賓客也會非常尊重他們。」因而粉絲未必能看到兩人真正的婚禮照，或許把這組AI生成的照片當成真的，也是不錯。