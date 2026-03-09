我是廣告 請繼續往下閱讀

曾紅極一時的「滿堂紅」麻辣鍋，如今竟捲入詐騙洗錢案。台北地檢署調查發現，滿堂紅餐飲董事長蔡閔如疑為償還債務，竟與詐騙集團合作，成立水房協助處理詐騙金流，不僅動用旗下多家公司帳戶，還找其他企業「加盟」協助收水、回水，短短5個月內處理不法金流高達5287萬餘元。檢方偵查數月後，今（9日）依違反《詐欺犯罪危害防制條例》等罪起訴蔡女等18人，並對蔡女具體求刑10年。檢方指出，「滿堂紅」麻辣鍋創立於2006年，曾是知名連鎖麻辣鍋品牌，巔峰時期在台北、桃園及台中均設有分店，但近年因市場競爭激烈，經營逐漸走下坡，最終僅剩1家加盟店持續營運。蔡閔如於2024年2月接手滿堂紅董事長後，因背負債務壓力，涉嫌與詐騙集團合作，利用公司帳戶進行收水、回水，協助處理詐騙所得並規避查緝。起訴書指出，蔡閔如同時擔任安寶創新、富比高、滿堂紅餐飲、滿堂紅開發、台灣森源、新鴻佳、琬鑫及寶來鑫等8家公司負責人，並找來4名人頭擔任其中7家公司登記負責人。自2024年7月起，她開始與詐騙集團合作，負責聯繫詐團掌握贓款匯入時間，並安排提領、收受詐騙款項及回流資金（回水）等工作，主要犯案據點位於台北市中山北路二段一處地點。檢警調查，該詐騙集團在2024年4月至8月間，以「假投資」與「假檢警」等手法對外行騙。蔡閔如則負責提供金流處理服務，先行取得前層人頭帳戶或被害人證件資料，再指示員工製作假合約，藉此規避銀行與司法機關查核，並透過個人及公司帳戶層層轉帳，製造金流斷點掩飾犯罪所得。此外，她還拉攏釧瓏、仜川、旺紅、金華苑及荃冠等公司加入合作，共同協助詐團處理不法金流。台北地檢署去年11月發動首波搜索與約談行動，並向法院聲請羈押蔡閔如獲准。今年1月21日再度展開第二波搜索，拘提及約談多名涉案公司負責人與相關人員，並聲押仜川、釧瓏公司實際負責人何居易、台灣森源負責人雷智翔，以及旺紅公司會計牟得真等3人，法院均裁定羈押。檢方偵結後認定，蔡閔如等18人涉犯《詐欺犯罪危害防制條例》等罪嫌，依法提起公訴。其中蔡閔如被認定為水房集團核心人物，檢方建請法院判處10年有期徒刑，其餘被告則分別求處1年至4年不等刑度。至於目前在押的蔡閔如、何居易、雷智翔及牟得真4人，檢方預計明（10日）押解移審台北地院，並建請法院續予羈押。