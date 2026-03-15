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本文摘要如下：



《哈姆奈特》導演、主要演員、類型、片長

《哈姆奈特》劇情簡介

《哈姆奈特》獲獎紀錄

《哈姆奈特》上映戲院

《哈姆奈特》導演、主要演員、類型、片長

《哈姆奈特》劇情簡介

《哈姆奈特》獲獎紀錄

《哈姆奈特》奧斯卡獎入圍獎項

▲《哈姆奈特》獲得奧斯卡獎八項大獎提名。（圖／IG@universalpicturestwn）

《哈姆奈特》上映戲院

2026第98屆奧斯卡頒獎典禮即將到來，活動將於3月16日（一）上午7點於洛杉磯好萊塢杜比劇院舉辦，描述一代文豪莎士比亞故事的電影《哈姆奈特》獲得最佳影片、最佳女主角、最佳導演、最佳改編劇本等8項大獎提名，《NOWNEWS今日新聞》為您整理《哈姆奈特》劇情、角色設定、上映戲院等資訊，讓您不錯過每一部好電影。導演：趙婷（Chloé Zhao）、保羅麥斯卡（Paul Mescal）、潔西伯克利（Jessie Buckley）、喬歐文（Joe Alwyn）主要演員：羅麥斯卡（飾演傳奇劇作家威廉莎士比亞）、潔西伯克利（飾演莎士比亞妻子艾格妮絲（Agnes Hathaway）類型：浪漫文藝片片長：125分鐘《哈姆奈特》改編自同名暢銷小說，電影並非傳統的莎士比亞傳記，而是將焦點放在他與妻子艾格妮絲（歷史上的 安妮·海瑟薇）及家庭之間的情感故事，描繪兩人如何面對兒子哈姆奈特的離世，電影以這場悲劇為核心，想像喪子之痛如何影響家庭與創作。片中由潔西伯克利飾演的妻子艾格妮絲成為故事主角，她被塑造成一位具有靈性與獨立氣質的女性，在丈夫長期於倫敦發展戲劇事業期間，她獨自承擔家庭與孩子的責任，當瘟疫奪走兒子的生命後，夫妻各自承受深沉的悲傷，而這份情感也被想像為後來誕生經典悲劇《哈姆雷特》的重要靈感來源。《哈姆奈特》以歷史為背景、情感為核心，並非單純的莎士比亞傳記，而是一段關於愛、失去與創作誕生的故事，也讓觀眾得以從不同角度，看見這位文學巨匠背後不為人知的家庭與人生。第83屆金球獎劇情類最佳影片、劇情類最佳女主角第79屆英國電影學院獎最佳女主角、最佳英國電影獎最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳改編劇本、最佳選角、最佳美術設計、最佳服裝設計、最佳原創配樂2／26日起全台電影院上映，目前仍在上映中。