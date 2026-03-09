米其林必比登推介「小王煮瓜」爆出滷肉飯有菸頭！一名民眾在社群分享自己吃滷肉飯時，吐出發現是香菸菸頭。而北市衛生局表示，今（9）日派員稽查，經檢視現場食材未見有異物，也責令業者3月12日前改善完成，若複查仍不符規定，依違反食安法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。

根據《中國時報》報導，台北市萬華區華西街的「小王煮瓜」遭民眾投訴，店內販售滷肉飯有「菸頭」，向北市衛生局投訴。

▲衛生局派員前往小王煮瓜稽查，包括冷凍和冷藏設備溫度不符規定、未出示肉品來源文件等缺失。（圖／北市衛生局提供）
北市衛生局今日表示，於今派員前往稽查，經檢視現場食材未見有異物；業者表示，已接獲相關客訴並加強員工管理，要求菸頭等垃圾丟棄於店外垃圾桶，不可帶入作業場所丟棄。

另外，現場針對人員衛生、食材處理及場所衛生等進行查核，衛生局表示，查有未更新食品業者登錄資料、冷凍和冷藏設備溫度不符規定、未出示肉品來源文件及從業人員教育訓練文件等缺失事項。

衛生局指出，已責令業者3月12日前改善完成，期屆複查如仍不符規定，依違反食安法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。

