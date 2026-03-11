我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒球經典賽（WBC）熱潮席捲全台，球迷為幫台灣隊應援吶喊使出渾身解數，但也造成診間出現不少「失聲」患者。醫師提醒，情緒激昂下的劇烈嘶吼，極易導致聲帶急性發炎、水腫甚至微血管破裂出血；若沙啞症狀持續超過兩週未好轉，恐已演變成聲帶息肉，嚴重者甚至需接受微創手術治療。亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科主治醫師邱建仁觀察指出，近日門診嗓音沙啞的求診比例明顯增加，許多民眾講話帶有濃厚氣音，一問之下，多是因賽事期間過度用力加油所致。甚至有民眾全家出動觀賽，結果集體「燒聲」，雖笑稱「只要贏球就值得」，但喉嚨不適已嚴重影響日常生活。邱建仁解釋，當民眾情緒亢奮大聲吶喊時，常會不自覺地拉長脖子、用力拉扯嗓子。此時聲帶為了發聲會產生高速振動與強烈閉合，長時間的高強度撞擊會引發局部組織急性發炎。若在此期間未獲得適當休息，聲帶表面的微血管極可能破裂出血，進而形成「出血性息肉」。邱建仁進一步說，聲帶息肉會干擾正常的閉合與振動，導致患者聲音變得粗糙、破碎，並常伴隨喉嚨異物感或疼痛感。若息肉成形且影響溝通，恐需透過侵入性的微創手術處理才能恢復原音。針對職業需求需頻繁用聲的老師、業務或客服人員，邱建仁提醒，這類族群聲帶長期處於疲勞狀態，若加上球賽期間的過度刺激，受損風險更高。他特別強調，市售喉糖或潤喉食品僅能提供短暫的清涼感舒緩不適，無法治本，治療急性聲帶發炎最關鍵的方式仍是「徹底讓聲帶休息」。在康復期間，邱建仁建議民眾應暫時遠離酒類、辛辣、油炸、甜食及碳酸飲料。這些刺激性飲食容易誘發胃食道逆流，進而加重喉嚨黏膜的負擔，減緩修復速度。維持飲食清淡、多喝水並搭配充足休息，才是守護聲帶的不二法門。