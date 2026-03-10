我是廣告 請繼續往下閱讀

▲羅大佑打造全新的演出製作巡演，將於4月中旬進軍紐約卡內基演奏廳，演出個人專場。（圖／大右音樂提供）

華語音樂教父羅大佑今年攜手「春龍交響樂團」，開啟融合古典與流行語彙的《四季戀紅交響宴音樂會》巡演。首站台中場已於上週末在台中國家歌劇院落幕。他在演出現場熱血沸騰，72歲的他一度對觀眾求呼吸器外送，說起他父親從小唱歌給他聽的故事，他幽默表示：「不過我爸爸唱歌不好聽，但誰說不可以。唱歌是我的基本人權！」激動的發言，就是個超愛音樂的Rocker。羅大佑在全新的巡演製作節目，又演說、又唱歌，還彈吉他和彈鋼琴，非常忙碌，他一度有點無法喘氣，唱完歌幽默對觀眾表示：「能不能幫我跟我的母校中國醫藥大學調個呼吸器過來？」整場演出是羅大佑與音樂總監朱敬然鑽研交響樂團的管弦配器法，將橫跨數十年的經典作品重新編排，實現流行音樂交響化理念，總長近三小時，觀眾沈浸在羅大佑的音樂世界裡。演出從第一樂章《序曲》組曲揭開篇章，羅大佑先以鋼琴獨奏開場，隨後與樂團將韋瓦第〈夏〉與〈誕生〉、〈青春舞曲〉串連，搭配火紅色舞台燈光，凸顯音樂會《四季戀紅》的熱情活力。緊接著〈海上花〉、〈心肝寶貝〉、〈綠島小夜曲〉接連響起，讓樂迷沉浸在細膩音色之中。在第三樂章《世界的音樂》中，羅大佑特別演出了由黃霑包辦詞曲、自己製作的經典名曲〈滄海一聲笑〉。他幽默分享，當年因欣賞黃霑的才華，主動鼓勵對方來台灣出唱片，甚至霸氣保證：「台灣樂迷很重視旋律，一定會賣。就算不成功，我也先給你7萬張銷售酬勞！」最終該專輯大賣30萬張，映證了他精準的眼光。下半場歌曲〈童年〉前奏一下，樂迷再也按捺不住，合唱聲與拍手聲響徹全場，緊接著〈戀曲1980〉、〈光陰的故事〉更讓台中歌劇院瞬間變成KTV大包廂。羅大佑隨後唱了時代經典〈亞細亞的孤兒〉，並在尾聲以激昂奔放的廣東歌曲〈皇后大道東〉推高現場氛圍，感動高喊：「我會一直寫歌到不能寫為止！」最後羅大佑帶著粉絲演唱〈明天會更好〉大合唱中，兩日安可曲分別為〈野百合也有春天〉、〈戀曲1990〉兩首安可曲作結，樂迷不斷大喊：「羅大佑，我愛你！」 《四季戀紅交響宴音樂會》將於4月3日、4日到高雄，4月18日前進紐約卡內基音樂廳舉辦個人專場。