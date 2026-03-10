我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張娜拉一早被微博誤傳死訊，後來證實虛驚一場。（圖／微博）

張娜拉公司職員輕生死因未明 中國誤傳她烏龍死訊

張娜拉早離開LAELBnc 已簽給別家公司

南韓女星張娜拉今（10）日突然捲入「烏龍死訊」風波，起因是，由於官方第一時間未對外說明，相關消息在微博被誤傳成「張娜拉過世」，甚至衍生出「張娜拉死訊」、「張娜拉員工身亡」等關鍵字迅速登上討論熱搜，引發不少網友錯愕與關注。對此，張娜拉稍早也緊急透過公司發聲，強調自己早在去年就已離開該公司，並對前同事離世表達惋惜。LAELBnc今日傳出公司員工身亡的消息，現場留有遺書，外界推測死因為自殺。相關人士表示，由於牽涉個人私生活問題，不方便對外說明細節，但強調事件與公司業務無關，目前警方也已介入調查，正在釐清實際經過與原因。由於LAELBnc曾是張娜拉的經紀公司，部分中國網友在未看清內容的情況下誤以為是張娜拉本人過世，導致微博上大量出現錯誤訊息與討論，一度引起網路騷動。張娜拉稍早透過公司回應：「曾經一起工作的員工離世，現在要說任何話都非常謹慎，也感到很抱歉。我們了解這是與公司業務無關的個人問題，但仍需要非常小心的處理。」她同時強調，這起事件與自己完全沒有關聯，目前也已經離開LAELBnc，並正在其他公司活動。至於前同事離世的具體原因，張娜拉表示並不清楚，也必須顧及遺屬立場，不便多做說明，目前最重要的是先好好處理後事。據了解，張娜拉是在去年1月與LAELBnc簽約，但合作僅維持約7個月，同年8月便結束合作關係，目前已確定不再隸屬該公司。另有消息指出，LAELBnc近期正因投資相關問題陷入內部糾紛，相關情況也引發外界關注。