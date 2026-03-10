世界棒球經典賽中華隊完成預賽賽程，並將於今（10）日晚間返台。中華隊昨晚舉行球隊聚餐，蔡其昌會長為感謝球員、教練團與後勤團隊在賽事期間的辛勞與付出，宣布除了在WBC大會既有的獎金外，再加發500萬元獎金，慰勞教練球員與全體後勤人員的辛勞。

集訓到正式比賽都全力拚戰　蔡會長向中華隊表達感謝

從集訓到正式比賽期間，球員們在場上全力拚戰，教練團與後勤團隊也在背後全力支援。選手們在賽事中展現永不放棄的拚戰精神，讓球迷感動萬分。會長蔡其昌深感欣慰，認為大家的努力都值得肯定，因此特別加發獎金向全隊表達感謝。

蔡會長表示，雖然中華隊在本屆賽事未能晉級複賽，但球員們在場上奮戰到底，仍打出多場精彩比賽，也感謝球迷一路以來的支持與鼓勵，期盼國家隊未來持續努力，在國際賽場上展現更好的表現。

中華隊本屆自1月初提前其他球隊展開集訓，農曆年僅休4天、初三就開工，經典賽最終打出2勝2敗成績，包含隊史首度於經典賽打敗韓國，寫下歷史新頁。

