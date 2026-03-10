我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳傑憲面對韓國一戰冒著手傷撲壘，其手上的JORDAN護手也意外受到球迷關注。（圖／NIKE提供）

▲陳傑憲本次著用鞋款也為客製化的Jordan釘鞋，上方除有NIKE與JORDAN飛人標誌外，也使用中華隊經典的藍白紅配色與異材質混用。（圖／NIKE提供）

中華隊本屆WBC經典賽雖無緣晉級複賽，但仍打出許多經典時刻，如面對韓國一戰延長10局突破僵局制情況下，陳傑憲頂著左手指骨裂傷勢撲壘，讓全台球迷感動萬分，他穿戴相對少見的JORDAN護手也被不少球迷注意到，「大讚台灣隊長怎麼這麼潮？」實際上，陳傑憲為JORDAN亞洲史上首位簽約棒球運動員，本次出征經典賽，JORDAN也為陳傑憲訂製專屬釘鞋，訂製款護手也是其中一樣裝備，卻因陳傑憲手傷，意外成為他冒險撲壘時的祕密武器。陳傑憲於首戰面對澳洲一戰，就在六局上因為觸身球導致左手拇指遠端骨裂，後續面對捷克、日本一戰都無緣出賽，但在攸關中華隊晉級的關鍵戰役，於10局上4：4與韓國戰平時，陳傑憲擔任二壘跑者，並在中華隊觸擊戰術下成功直衝三壘，隨後跑回中華隊致勝分。陳傑憲盜上三壘後也高舉雙手振奮，其配戴跑壘護手不稀奇，倒是正中央的銀色JORDAN飛人標誌吸引不少球迷注意。這款護手名為Jordan Fly Baseball Sliding Mitt專業滑壘護手，是本次出征經典賽前，JORDAN品牌為陳傑憲特地準備的實戰裝備，在官網仍有販售，定價為60美元。除了護手之外，陳傑憲本次著用鞋款也為客製化的Jordan釘鞋，上方除有NIKE與JORDAN飛人標誌外，也使用中華隊經典的藍白紅配色與異材質混用。經典賽開打前，JORDAN也有發布新聞，宣告陳傑憲成為飛人家族成員。