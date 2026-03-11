我是廣告 請繼續往下閱讀

去年「丹娜絲」颱風及728豪大雨造成台中大坑風景區多處登山步道毀損，台中市政府觀光旅遊局積極爭取交通部觀光署補助，經專家嚴格審查，復建工程已於今年115年2月28日正式開工。中市府呼籲遊客，施工期間將封閉部分路段，請務必配合管制，以維護自身安全。觀旅局長陳美秀表示，本次復建重點針對大坑3號、10號及中台科大登山步道等崩坍嚴重處進行補強。由於部分路段邊坡大範圍塌陷、木棧道歪斜且基礎遭掏刷，工程將引進「耐候工法」與邊坡防護技術，目標不只是修復，更要提升步道的防災韌性與耐久性。目前大坑 2、3、4、5、10 號及中台科大觀音山登山步道均處於封閉狀態。觀旅局特別提醒，工區內有落石及地基掏空風險，且頻繁進行材料吊運，民眾切勿擅自闖入或破壞安全圍籬。登山前建議先至台中市風景區管理所官網查詢最新封閉公告，並穿著專業防滑裝備。