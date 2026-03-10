我是廣告 請繼續往下閱讀

《葬送的芙莉蓮》GeForce RTX 5070 Ti 顯示卡

▲MSI 和《葬送的芙莉蓮》合作，推出RTX 5070 Ti 限定版顯卡。（圖／木棉花提供）

《葬送的芙莉蓮》電競鍵盤

▲MSI 和《葬送的芙莉蓮》合作，推出 FORGE GK600 TKL WIRELESS FRIEREN Edition 鍵盤。（圖／木棉花提供）

《葬送的芙莉蓮》電競滑鼠、滑鼠墊

▲MSI 和《葬送的芙莉蓮》合作，推出限定滑鼠、滑鼠墊。（圖／木棉花提供）

知名動畫《葬送的芙莉蓮》第二季熱血開播，MSI（微星科技）表示，雙方將共同推出一系列聯名周邊，包括電競鍵盤、滑鼠、滑鼠墊，以及「限定版GeForce RTX 5070 Ti 顯示卡」，引領玩家、粉絲展開專屬旅程的全新篇章。《葬送的芙莉蓮》RTX 5070 Ti 限定版顯卡以 MSI GAMING TRIO 顯卡為基礎，低調且細膩地融入《葬送的芙莉蓮》風格元素的外型，搭配可自定義的 RGB 燈效，呼應作品溫柔而內斂的氛圍。金屬背板特別設置一塊採用感溫變色（熱感應）油墨的區域，巧妙安排的圖樣將隨著溫度上升逐漸顯現，亦會隨著系統冷卻後柔和淡去，在沉穩內斂之中展現力量與藝術性的完美結合。MSI指出，FORGE GK600 TKL WIRELESS FRIEREN Edition 採用精巧的無數字鍵（TKL）設計，《葬送的芙莉蓮》特別版鍵盤以柔和的薰衣草色系為主視覺，搭配象徵費倫與修塔爾克的主題鍵帽，產品隨附拔鍵器，玩家可以輕鬆更換鍵帽，自由調整並打造個性化的使用風格。此外，FORGE GK600 TKL WIRELESS FRIEREN Edition 的線性機械軸體帶來順暢且靈敏的敲擊回饋，而結合泡棉與墊片的多層消音結構設計，能有效降低雜音，打造乾淨且令人愉悅的打字體驗。MSI 說明，VERSA WIRELESS FRIEREN EDITION 採用僅65公克的輕量化設計，以柔和的薰衣草紫與白色為主色調，左右鍵分別描繪芙莉蓮與欣梅爾的插畫，鼠身中央搭配象徵魔法的法陣圖騰，加上 MSI 獨家 Diamond Lightgrip 鑽石燈影握把的防滑觸感設計，以及 MSI Center 完全自定義的 RGB 燈效。《葬送的芙莉蓮》滑鼠墊方面，設計圖樣主軸採用交織過往英雄與新夥伴的回憶，象徵世代傳承的意志與羈絆，也邀請玩家與芙莉蓮一同踏上持續前行的旅程。