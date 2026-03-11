中央氣象署表示，「鸚鵡颱風（Nuri，菲律賓提供）」最快今（11）日生成，不過路徑往東北，對台灣並無影響；今天上午冷氣團減弱，降雨也變少，清晨仍要注意10度左右氣溫，周四、周五（3月12日至3月13日）又會有新一波冷氣團，下半周天氣以乾冷為主。
今天天氣：白天回暖放晴 鸚鵡颱風有機會生成
3月10日今天的天氣，氣象署指出，清晨冷空氣配合「輻射冷卻」影響，西半部、宜蘭低溫12至14度，花東低溫15至16度，空曠地區再低1至2度，感受依然寒冷，白天略微回暖，北台灣高溫18至20度，花東高溫21至23度，中南部高溫24至26度，要注意日夜溫差，各地多雲到晴。
此外，菲律賓東方海面近期發展出熱帶性低氣壓TD03，最快今天增強為今年第3號颱風「鸚鵡」，路徑主要受高壓導引往東北移動，距離台灣2000公里以上，強度也會快速減弱，因此不會有任何影響。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，清晨強烈大陸冷氣團影響，白天冷氣團減弱，環境風場為東北風，中南部污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：新一波冷氣團抵達 桃園以北降雨機率提高
3月11日明天的天氣，氣象署說明，另一大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫再下降，其它地區早晚也涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、東北部、東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部、恆春半島有零星短暫雨，其它地區為多雲到晴。
一周天氣：濕冷轉乾冷 日夜溫差大
氣象署提到，周五、周六清晨「輻射冷卻」影響，西半部、宜蘭低溫12至14度，花東低溫15至16度，白天高溫北台灣16至19度，花東21至23度。
周末至下週一氣溫明顯回升，基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及恆春半島有零星短暫雨，北台灣高溫23至25度，中南部高溫26至28度，花東高溫23至24度，感受溫暖舒適。
資料來源：中央氣象署、環境部
