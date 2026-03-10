我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊最終在預賽C組以2勝2敗、分組第4名作收，全隊今晚將搭乘包機返台，備戰新球季。總教練曾豪駒今晚發文，並寫下「讓我們一起畢業」，感謝中職會長蔡其昌給予他機會擔任國家隊總教練，也感謝每位參與其中的教練團、選手以及後勤團隊，最後曾豪駒向球迷道謝，「過程中用你們的力量幫助中華隊，棒球讓你我更加凝聚，也期待大家今年球季踴躍進場為喜愛的球隊加油。」中華隊在8日的「台韓大戰」以5：4險勝，不過最終因對戰失分率，無緣晉級8強，以分組第4名作收。中華隊總教練曾豪駒在個人社群上寫下，「讓我們一起畢業，感謝這三次的經驗，讓我視野開闊，要感謝的人很多，謝謝會長讓我有機會當上中華隊總教練，才能經歷這些過程開闊視野。」曾豪駒感謝每位参與其中的教練、選手、後勤團隊，「一起打造每次的故事與歷史，這一切都是很寶貴的回憶。」曾豪駒最後感謝支持台灣棒球的每位球迷的陪伴，「過程中用你們的力量幫助中華隊，棒球讓你我更加凝聚，也期待大家今年球季踴躍進場為喜愛的球隊加油。」曾豪駒現年46歲，2014年高掛球鞋，轉任Lamigo桃猿打擊教練，2020年接任樂天桃猿總教練，2023年在台灣大賽失利，隔年轉任二軍總教練，並接下世界12強賽總教練一職，率中華隊奪下隊史首座一級國際賽冠軍，被球迷封為「軍神」。今年球季，曾豪駒重新執掌桃猿一軍兵符。去年2年，曾豪駒帶領中華隊突破資格賽，重返經典賽會內賽。本屆經典賽，是曾豪駒第3度執教國家隊，前2戰分別以0：3、0：13敗給澳洲隊、日本隊，後2戰則是以14：0、5：4擊退捷克隊、韓國隊。