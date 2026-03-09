我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）「韓澳大戰」今（9）日落幕，韓國隊最終以7：2擊退澳洲隊，以分組第2確定晉級8強複賽。韓國隊總教練柳志炫賽後直言，這是他人生中最重要的一場比賽，對於8強的計劃暫時沒想法，今晚只想要好好休息，「真的太累了。今晚我會先放空休息，明天早上起床後，再開始準備關於8強的計畫。」韓國隊此役最重要的目標是失分最多僅2分，勝分至少要5分，而此役最終比數，也正好是7：2，韓國隊以分組第2晉級邁阿密8強賽，在賽後記者會上，柳志炫大聲向在場媒體問好，受訪時明顯看得出來整個人如釋重負。柳志炫坦言，「我覺得預賽是非常、非常艱難。事實上，身為國家隊總教練，從日本那場比賽直到今天為止，雖然無法把所有細節都說出來，但我們在投手調度、應對各種環境因素時，必須努力穩住中心並引導比賽進行，這部分確實很不容易。」柳志炫直言，韓國隊能在最後打入8強賽，靠著是選手們在最後展現出集中力，「選手們的準備過程，對待比賽的態度與真誠，這些要素全部匯聚在一起，才讓我們得到了這麼好的結果。」柳志炫說，此役的重點是「絕對不能被打亂節奏」，「我們在比賽初期就取得分數，這讓我們能維持原本的步調，專注於比賽進度，這是很重要的一點。再來就是收尾的部分。在8局被追回1分後，我們只剩下9局上最後一次進攻機會，在那樣的情況下，選手們展現出的集中力與鬥志再次凝聚在了一起。」柳志炫表示，比起得分，此役該如何減少失分才是更困難且更重要的課題，「在今天的比賽之前，比起我們的攻擊力，後援投手群確實因為被擊出全壘打而丟了不少分。 在這種情況下，15名投手想必承受了很大的壓力，大家心裡應該都抱著『今天一定要靠投手的力量贏下來』的決心。」柳志炫直言，即便在如此緊張的氛圍中，年輕球員們還是挺過來了，「到了比賽後半段，年輕選手雖然也有失分的時候，但之後都表現得很好，前輩也帶著後輩一起努力。 我認為這部分的配合非常協調。」對於下一輪的比賽，柳志炫笑說還沒有想法，「今天這場比賽非常關鍵，我們必須贏下這場硬仗才有機會晉級邁阿密。 因此，我們所有成員今天都是全神貫注地在準備這場比賽。」柳志炫說今晚想要好好休息，「真的太累了。今晚我會先放空休息，明天早上起床後，再開始準備關於8強的計畫。」柳志炫直言，這是他教練生涯最重要的一場比賽，「在這個關鍵時刻能有好的結果，要歸功於所有辛苦的選手、教練團，以及KBO的支援工作人員，還有韓職10個球團的協助，這是大家共同努力的結晶。」