隨著各縣市陸續發放學童牛奶補助，網路上關於「新北牛奶兌換」、「台中牛奶補助」的討論度居高不下，更順勢帶動一波「全聯換牛奶」熱潮。不過，許多內行婆媽在換完指定的小包裝牛奶後，轉頭便鎖定冷藏櫃的高 CP 值自有品牌！近期一篇超商牛奶推薦貼文引發熱議，原來是萊爾富悄悄推出一款少見品牌，標榜 100% 台灣生乳，大罐裝只要 75 元，聯美食部落客都大讚「泡拿鐵超濃」、「喝過回不去」。
萊爾富「牧選草鮮乳」罕見崛起！75元水準超高
趁著這波換奶熱潮，眼尖的消費者發現萊爾富默默上架了這款低調的自有品牌「牧選草鮮乳」。知名美食部落客「Tiger老虎狗」近日發文分享，這款鮮乳包裝雖然簡單，但店員掛保證是萊爾富自家品牌。而據了解，這款鮮乳的乳源主要來自屏東萬丹與台南柳營的優質產區，並嚴選苜蓿草、甜燕麥草等 5 種牧草餵養，主打成分無添加、喝得到最純粹的奶香。
老虎狗實測後驚豔表示：「100% 台灣生乳只要 75 元真的蠻划算，拿來做拿鐵也很好喝，等等可能要再去用新台幣下架幾瓶！」這款鮮奶在 Threads 上也引發網友共鳴：「店員說是自己出的牛奶，這價格真的很值得買」、「比起好市多的，這款濃到可以泡拿鐵超讚！」目前正值推廣期，936ml 原價 100 元，3 月 31 日前限時嚐鮮價只要 75 元，引發一波婆媽囤貨潮。
不只全聯！超商、超市 3 大隱藏版神奶 PK
如果沒去全聯買牛奶，現在巷口超商與超市的「自有品牌」水準究竟有多高？記者整理了目前討論度最高的 3 款高水準名單：
📍 萊爾富：牧選草鮮乳
• 參考價格： $75（936ml，限時優惠價至3/31止）
• 內行點評： 「拿鐵神隊友」。據了解採用萬丹、柳營優質乳源，主打 5 種牧草餵養。成分無添加、無調整，口感濃郁厚實，與咖啡融合後的「厚乳感」讓網友狂推。
• 參考價格： $79（936ml）
• 內行點評： 「小資族最愛」。身為美廉社「三寶」之一，擁有穩定的高回購率。主打 100% 生乳無調整，口感清爽純淨、冰冰喝特別順口，CP 值極穩。
📍 全家：FMC 牧場直送4.0鮮乳
• 參考價格： $110（900ml，內行推 APP「隨買跨店取」常有隱藏組合價）
• 內行點評： 「特濃乳脂控必喝」。委由台農代工、慕渴團隊把關，主打市場少見的 4.0 以上高乳脂含量。每一瓶皆來自單一來源不混奶，口感極致香醇濃郁。
達人教戰：按「需求」買最省錢
面對琳瑯滿目的選擇，怎麼買最聰明？如果你是每天都要喝一杯重乳拿鐵的咖啡控，趁著 3 月底前去萊爾富搶 75 元的「牧選草鮮乳」絕對是首選；若是單純喜歡冰冰涼涼、清爽順口的口感，美廉社 79 元的「心樸鮮奶」則是不會出錯的長青款。
若是追求極致濃郁的乳香，全家「FMC 牧場直送 4.0 鮮乳」主打月平均生乳脂肪含量達 4.0 以上，絕對能滿足「特濃控」的味蕾，內行人更推薦善用全家 APP「隨買跨店取」，常有買大送小（例如三大兩小 330 元）的隱藏優惠，換算下來也非常划算。
下次家長們拿著學童票券去辦理「新北牛奶兌換」或「台中牛奶補助」，甚至跟風這波「全聯換牛奶」熱潮時，不妨給這些高水準的通路自有品牌一個機會。若是家中有容易乳糖不適、腸胃敏感的小朋友，則建議可以選擇全家溫和好吸收的 A2β 酪蛋白鮮乳。
而如果您還是習慣挑選傳統大廠牌，不妨參考我們先前整理的 [2026 全聯、家樂福牛奶評比！瑞穗、義美 3 款名單與避雷指南]；如果想嘗試更多在地好口味，也可以探索這份 [全聯買不到！美廉社、楓康限定的 5 款婆媽瘋搶隱藏版鮮奶]，找出最適合全家人的神級鮮乳！
資料來源：Tiger老虎狗、Threads
