▲ 大谷翔平昨（6）日手感火燙，卻在第四局遭遇沙子宸強力封鎖；擊出飛球出局後，大谷轉身走回休息室。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊的征程正式畫下句點，雖然最終無緣挺進邁阿密八強複賽，但這批年輕的台灣英雄，已在東京巨蛋留下了無數震撼世界的瞬間。其中，陣中備受期待的年輕旅美投手「大沙」沙子宸，在對戰日本武士隊時，不僅展現超強大心臟，更成功賞大聯盟MVP大谷翔平本屆第一個出局數，讓他成為台灣棒球史上「首位在經典賽解決大谷」的投手。在離日返美之際，沙子宸在社群平台感性發文，並霸氣引用嘻哈天團《頑童MJ116》的金句，「不一定是經典，但是至少有人會記得。」在中華隊強碰地主日本隊的血戰中，面對全球最恐怖的打者大谷翔平，沙子宸毫不退縮，硬是靠著精準的控球與膽識，成功抓下大谷。這不僅是台灣投手在WBC賽史上首度解決這位世界級神獸，更是大谷翔平在本屆經典賽中所吞下的「第一個出局數」，絕對是本屆賽事中最令台灣球迷驕傲的亮點之一。回顧這段猶如電影般的夢幻對決，沙子宸稍早在個人社群平台上分享了深刻的心得，他引用了《頑童MJ116》歌曲中的經典歌詞為這趟旅程下註解：「能參加世界棒球經典賽，對我而言是一段非常珍貴且難忘的經歷。」沙子宸在貼文中真情流露，感性地向所有並肩作戰的戰友致謝：「能和這麼多優秀的隊友並肩作戰，一起為同一個目標努力，為了國家與榮譽拚盡全力，真的非常感謝大家、教練團與後勤團隊在場上、場下的支持與鼓勵。」面對這幾天把東京巨蛋喊成台灣主場的超狂應援，沙子宸也特別點名感謝所有球迷。「無論是在球場現場，或透過轉播替球隊加油的球迷，你們的每一次吶喊與鼓勵，都是我們在場上拚戰的重要動力！」他驕傲地表示：「能代表國家、代表台灣站上這個舞台，是一份責任，更是一份無上的榮耀。」這趟充滿高壓與奇蹟的經典賽之旅，讓年僅22歲的沙子宸直呼收穫良多，這股與世界級頂尖打者對決的寶貴經驗，也將成為他持續前進的巨大能量。短暫休息後，沙子宸接下來將返回美國，向母隊報到並繼續投入小聯盟賽季。「我會繼續努力，不斷提升自己！」沙子宸向球迷們承諾：「未來當遇到低潮時，我也會回想起這段美好的旅程，讓自己重新獲得力量。」最後，他再次向所有陪伴中華隊的球迷深深致謝，期盼未來能以更進化的表現回報大家：「真的非常感謝，有你們真好！」