▲諾斯威斯特是人生勝利組，爸媽都是超有錢名人，小時候出席活動就拎過愛馬仕包包。（圖／摘自 IG@northwest）

▲愛馬仕的凱莉包就算再昂貴，仍然會成為網路上的發燒貨，圖中的包款在網上價格已開到8.25萬美元（約合台幣262萬）。（圖／摘自madisonavenuecouture）

▲金卡戴珊（左）與肯伊威斯特（右）雖已不再是夫妻，兩人對於彼此所生的小孩仍然極盡寵溺，他們小小年紀就過著充滿名牌精品的生活。（圖／美聯社／達志影像）

全世界門檻最高的精品名牌愛馬仕，「配貨」政策是出了名的嚴苛，就算一堆身家豐厚的名媛貴婦，都不一定能買到自己心儀的包包，尤其最著名的凱莉包與柏金包。最近有之前在比佛利山莊愛馬仕分店的店員揭露，即便是全球知名如金卡戴珊，也沒辦法幫她的女兒諾斯買到一個罕見款式的鱷魚皮迷你凱莉包。廣大網友大聲讚好，認為今年才12歲的諾斯，還不該擁有那麼昂貴的包包。愛馬仕的包包就算價格超級貴，買得起的金字塔頂層人士，還不見得能得到，店員們總有很多的評估方法，通常都要先購買其他商品到一定的金額，才會被列入考量，花費越高者理當順位越前，可是也有像金卡戴珊這樣，儘管是舉世皆知的名人，家裡也有一堆愛馬仕的精品包，無論從哪一種角度，都是不太可能被打槍的貴客，依然沒辦法幫女兒諾斯買到迷你凱莉包，引起網友熱烈討論。有些人嘆道：「就算再有錢，也有買不到的東西，哪怕你是金卡戴珊也一樣。」所以下次大家再被愛馬仕拒絕售出精品包，也不該太過憤怒。另外有一種角度的看法是，愛馬仕店員那時不管怎麼想，算是保住了品牌的價值，因為金卡戴珊一家人在觀眾眼中形象不理想，跟她們綁在一起有可能會讓品牌掉價，就有網友留言：「看到她們去買，我都不想要了。」另外有的網友則覺得，凱莉包價格高貴到一般民眾未必能輕鬆購買，諾斯才12歲，就算爸爸是肯伊威斯特、媽媽是金卡戴珊，這麼小就在靠爸媽過奢華生活，給人的觀感很不好，高檔用品還是要自己辛苦打拚買下來，才有那個珍貴的價值。不過從現實層面來看，諾斯就是人生勝利組，還不用會投資、光會投胎已經打贏全世界9成5以上的人，其實早在6歲的時候，她就曾在肯伊威斯特的活動上拎過白色的柏金包，應該是媽媽給她的，因而有網友質疑：「她媽媽應該一堆愛馬仕包包，不會自己給她就好了？」向來被批評態度超跩的愛馬仕，這一回打槍金卡戴珊為女兒買凱莉包的要求，反倒讓不少網友齊聲讚好。