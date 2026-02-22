我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小茉（如圖）被稱爸爸開醫院，自己本業是房地產投資，在經營YT頻道之前已經很有錢。（圖／摘自YouTube@老高與小茉 Mr & Mrs Gao）

▲老高（左）與小茉（右）已否認被追討約合新台幣18億的稅金罰款。（圖／摘自YouTube@老高與小茉 Mr & Mrs Gao）

YouTuber「老高與小茉」近日捲入逃稅風波，在網上，各界詫異，兩人今（22）日已聲明否認。他們的背景引發觀眾好奇，曾有YouTuber「Owen蔗糖男」拍片稱小茉財力更勝老高，表示她爸爸開醫院，常拎著要價高昂的愛馬仕限量包，連老高的房子、車子都是她送的。老高與小茉的YT頻道，目前還有672萬訂戶，Owen蔗糖男曾估算他們的頻道一年可賺3億台幣，已經足夠過上富裕的生活，但Owen蔗糖男稱兩人之中，小茉才是真有硬實力的那一位，透露至於老高的本業是金融產業IT顧問，22歲時移居日本，4年後才透過友人認識小茉，隔年兩人就結為夫妻，而他有睡前說故事給小茉聽的習慣，因此產生了「老高與小茉」的頻道，2018年5月上傳第一支影片，卻很快在一年之內暴增到百萬訂閱，開啟他們成為重量級大網紅的致富旅程。只是Owen蔗糖男解釋，從對YT頻道經營的態度，能看出小茉其實完全不缺錢。他們曾在「老高與小茉」主頻道之外，又成立「妙見神與方臉」這個副頻道，一個月突破百萬訂閱，之後更新了4支影片就停更，那是因為小茉想看破百萬訂閱能用多快的時間，目標達成就停更，擺明了不需要靠它來賺錢。小茉不只有個開醫院的爸爸，自己靠著房地產投資，連動輒幾十萬台幣的愛馬仕包包都能輕鬆入手，身家之豐厚、可想而知。她還很精打細算，2021年她和老高號稱因工作移居新加坡，但大部分人都認為是要節稅，，一下就少掉一半，但他們這次捲入風波，竟也被傳因為跟稅務有關，實在有些諷刺。