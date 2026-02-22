YouTuber「老高與小茉」風波不斷！老高昨（21）日被爆料入境中國時疑似因逃稅問題被追罰約18億元新台幣，夫妻倆先前又被傳離婚，引發各界震驚，今（22）日上午11時許，老高與小茉透過YouTube官方頻道首度發聲，以68字駁斥以上均為嚴重失實消息，「均屬惡意捏造，大家無視就好，感謝大家的關心！」
老高驚爆逃稅！遭追罰18億、拘留機場
回顧老高驚爆逃稅始末，近日網上流出一張中國大連市的「行政處罰決定書」，當中指出44歲高姓男子，現住新加坡，從2014年11月18日至2026年1月31日，翻牆在YouTube創建內容，其違法總收入共計577.35萬美元，（約新台幣1.8億元），依《網絡犯罪防治法》等規定，追罰約新台幣18億元，對象直指老高。
巧的是，2021年老高帶著小茉從日本移居新加坡，動機被指與稅務有關，由於新加坡個人所得稅最高稅率僅22%，遠低於日本的45%，怎料此次老高與小茉回中國時，傳出一入境被大連稅務機關扣留，遭罰須於下月31日前繳清罰款，否則將會按每日遞增，《NOWNEWS今日新聞》關心老高，截稿前尚未取得回覆。
老高是誰？672萬訂閱愛戴 上月才宣告回歸
「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道訂閱數已累積672萬，老高擁有極強的「說故事」能力、與老婆小茉互動有趣、選題讓觀眾產生興趣，掌握演算法邏輯以及提供「情緒價值」，每集影片觀看數近乎超過200萬，影響力十足。
「老高與小茉」去年10月因家中愛犬「力氣」罹患淋巴癌而停止拍片近3個月，直到上月30日才回歸，當時老高罕見未露臉，只憑聲音講述，小茉去向引發關注，如今老高與小茉駁斥離婚、逃稅傳言，粉絲放心不少，真實狀況僅有當事人才最清楚。
🔺老高社群全文
近日，網絡上出現關於本人「離婚」、「被罰款」等嚴重失實信息，均屬惡意捏造，大家無視就好。感謝大家的關心，我們很好。今天是初六，在此祝大家：六六大順、一順百順、萬事皆順。
🔺資料來源－
X＠刘正博士、老高YouTube
🔺看更多－
老高年收入3億卻不生小孩！43歲小茉鬆口吐真相：不想打破這平衡
比老高還更會賺！小茉「驚人背景」起底 夫妻移居新加坡原因曝
