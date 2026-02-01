我是廣告 請繼續往下閱讀

▲老高的新片中引述馬斯克預言，稱人類20年後都能過著有錢人的生活，不再有貧富差距，也不用再工作。（圖／摘自 老高與小茉 YT）

▲老高（左）與小茉（右）的YouTube頻道有超過670萬訂閱，忠實觀眾非常多。（圖／摘自 老高與小茉 YT）

超過671萬訂閱的老高與小茉YouTube頻道，暫停更新超過3個月後，1月30日（週五）再度推出粉絲期待已久的新片，雖然兩人都沒有露臉，僅是老高的聲音做為旁白，內容卻再度引起熱烈討論，原來影片中拋出震撼彈：20年後可能人人都不用再工作、過著沒有貧富差距、大家都是有錢人的生活，有網友因此發文：「本來最近想買房，瞬間就不想了，謝謝老高。」老高無預警回歸、上傳2026年首支影片，他之前是為了陪伴罹患淋巴癌的11歲愛犬「力氣」，才會先把時間放在自身的親友與寵物上，沒想到網友等到他的新影片，更多的討論卻是影片內容，因為他提出的未來預言實在吸引人，尤其社畜們看了都心有所感，如果20年之後真的可以大家都過著現在有錢人的生活、不用再工作，誰還要為了背房貸、辛辛苦苦上班把自己弄得很累？在影片中老高也講得很明白，這是伊隆馬斯克的預言，覺得20年後機器人大規模取代人類接受大部分的工作，因為成本節省、產值增加，反而大多數的人們都成為獲益者，可以大幅縮小貧富差距，到時候人們不只不再需要工作，就算想工作也沒有可以做的，那時大家就要想想，怎麼樣把生活過得有趣？對於這個論點，有的網友坦言馬斯克想得太樂觀，有人則認為大多數人現在的生活，就是50年前人們眼中的富人生活。更有人稱幾百年前的帝制時代，那時百姓看今日的大家，應該也覺得今天人們都財富自由，畢竟都可以吃得飽，但貧富差距和階級仍然會存在，並不會消失。倒是有人質疑老高：「他早就財富自由了，根本無所謂。」稱他不過是個說書人，卻被當成預言家，甚至還有人諷刺都已經2026年了，竟有人仍在看老高的節目，並且相信他的話，顯然老高在某些觀眾眼中，早就不再值得信賴，對於他講出的內容也抱持著存儀的態度，不會照單全收。