強大的「說故事」能力

▲YouTuber老高（如圖）擁有強大的說故事能力，將枯燥、深奧、甚至生硬的知識，轉化成為連小學生都能聽懂的床邊故事。（圖／老高與小茉 Mr & Mrs Gao YouTube）

與老婆「小茉」的夫妻互動

▲YouTuber老高與妻子小茉一搭一唱的解說風格深獲不少粉絲喜愛。（圖／翻攝老高與小茉 Mr & Mrs Gao）

選題滿足粉絲對神祕學的好奇心

掌握演算法邏輯

▲「老高與小茉」影片故事性強，觀眾往往會看到最後，這也觸發 YouTube 演算法的大量推薦。（圖／翻攝YT@老高與小茉）

提供「情緒價值」而非單純知識

YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道訂閱數已累積671萬，而頻道開放會員功能後，兩天後就創下「頻道會員增長速度最快」紀錄，成為YouTube 界的頂流。究竟老高影片為何能爆紅？也引來網友熱議。讓每集影片觀看數都超過200萬，流量超驚人。老高最厲害的地方在於能將枯燥、深奧、甚至生硬的知識，像是量子力學、哲學、未解之謎等等，轉化成為。他以親切的說話方式，將網路和書籍中的知識重新「咀嚼」，並加上個人觀點，讓原本艱澀困難的內容變得有趣許多。曾有網友好奇老高影片流量穩定的原因？話題吸引許多人討論，不少人表示小茉在片中扮演重要角色，她以觀眾的角度提問、補刀，驚訝反應其實也就是螢幕前大家的心理投射，直說：「等小茉神來一筆」、「看得很順，嫂子想法有趣」、「小茉太香」。當問到老高影片到底哪裡好看？不少人會回答「新奇、有知識性」，他的影片內容包括外星人、都市傳說、預言等超自然現象的探討，滿足大眾對於神秘學的好奇。另外，對黑洞、進化論等解釋，則讓觀眾產生「懂了」的感覺。因為影片故事性強，觀眾往往會看到最後，這也觸發 YouTube 演算法的大量推薦，老高曾在去年以全新帳號匿名開設實驗頻道，測試短影音演算法，第5支影片上線7天即突破2.4億觀看、吸引18萬人訂閱。老高坦言短影音發展面臨天花板，反觀英文、通俗的類型，像是搞笑、音樂、遊戲等內容更能夠病毒式散播。很多人看老高並不是為了學習，而是為了放鬆。老高的聲音溫柔平穩，加上小茉的陪伴，讓許多觀眾表示老高的影片適合「配飯」或是「助眠」，去年10月，老高因家中愛犬「力氣」罹患淋巴癌，而宣布無限期停更，消失近3個月，直到2天前才在YouTube上更新影片，不過這次老高罕見未露臉，只用聲音與大家分享近況，讓網友相當擔心他的身心狀態。