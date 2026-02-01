YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道訂閱數已累積671萬，而頻道開放會員功能後，兩天後就創下「頻道會員增長速度最快」紀錄，成為YouTube 界的頂流。究竟老高影片為何能爆紅？也引來網友熱議。《NOWNEWS今日新聞》記者也分析5大關鍵原因，包括老高擁有極強的「說故事」能力、與老婆小茉互動有趣、選題讓觀眾產生興趣，掌握演算法邏輯以及提供「情緒價值」，讓每集影片觀看數都超過200萬，流量超驚人。
愛犬罹患淋巴癌 老高停更3個月近況曝光
去年10月，老高因家中愛犬「力氣」罹患淋巴癌，而宣布無限期停更，消失近3個月，直到2天前才在YouTube上更新影片，不過這次老高罕見未露臉，只用聲音與大家分享近況，讓網友相當擔心他的身心狀態。
- 強大的「說故事」能力
- 與老婆「小茉」的夫妻互動
- 選題滿足粉絲對神祕學的好奇心
- 掌握演算法邏輯
- 提供「情緒價值」而非單純知識
