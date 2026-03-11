幸福周三喝快樂水最划算！CoCo都可表示，今（11）日週三好友日「買一送一」手搖飲料優惠，粉角檸檬冬瓜第二杯0元！大家最愛的珍奶還有2杯99元常態優惠，推薦奶茶控開喝日焙珍珠奶茶、冬韻擂焙珍奶。
CoCo：買一送一！今粉角檸檬冬瓜第二杯0元 珍奶2杯99手搖飲料優惠
CoCo都可表示，今周三好友日3月11日，於CoCo官方LINE領券、都可訂線上點單自取，憑券開喝大杯「粉角檸檬冬瓜第二杯0元」，相當於買一送一優惠、兩杯只要65元！這款無咖啡因的快樂水今年可是第一次超值優惠，咀嚼控把握機會喝起來。
提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。
奶茶控別忘了CoCo都可還有3月常態優惠「任選2杯99元」爽喝珍奶！即日起，葡萄柚果粒茶／28茉輕乳茶／日焙珍珠奶茶／21歲輕檸烏龍／冬韻擂焙珍奶「任選2杯99元」自由配好划算。
提醒大家，門市臨櫃＆都可訂平台同步優惠；活動品項及販售依各門市公告為主；非全門市活動，外送平台及部分門市不適用，請以門市現場公告為準。
鶴茶樓：蓮霧蘭香綠茶3/14回歸！買一送一優惠開喝
鶴茶樓自2021推出「蓮霧蘭香綠茶」，好評連續回歸6年，將當季蓮霧與蘭香綠茶打製成雪泥般口感，喝得到點點碎冰與綿綿蓮霧果肉的春季清香，今年即將於3月14日開賣，「蓮霧蘭香綠茶」中杯75元、大杯80元。
鶴茶樓3月14日開賣蓮霧蘭香綠茶一日限定「買一送一」優惠，買蓮霧蘭香綠茶「免費送純茶（中杯）任選」！提醒大家，不含蕎麥茶；每人限購兩組；限來店，外送／電話／線上訂不適用；優惠不併用。
資料來源：CoCo都可、鶴茶樓
