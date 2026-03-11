我是廣告 請繼續往下閱讀

▲明星夫妻檔宋逸民（左）與陳維齡（右）於教會積極傳福音。（圖／宋逸民和陳維齢的幸福生活臉書）

陳維齡21歲兒錄取7間研究所！赴歐深造獎學金驚人

▲宋承駿（中）即將就讀University of Leeds碩士學位，領取約26萬新台幣的獎學金。（圖／宋逸民和陳維齢的幸福生活臉書）

藝人宋逸民及陳維齡近來鮮少演藝工作，昨（10）日聯袂出席媒體餐敘，除了分享忙於教會傳福音的近況，也透露21歲兒子宋承駿（駿哥）近來申請碩士學位，錄取了7間頂尖研究所，經一家人討論後，宋承駿接受University of Leeds（里茲大學）的錄取，表現十分優異，陳維齡感嘆萬分：「小時候的他，真的是一個超級皮、難帶的小孩，其實很難想像，有一天他可以靠著自己走向這麼遠的地方」，以其為傲心情溢於言表。宋逸民與陳維齡2003年結婚，育有1子1女，如今兒子宋承駿長大成年，先前因傑出成績表現備受一家慶賀，陳維齡透露宋承駿已經確認申請上University of Leeds（里茲大學），「我們一家人既期待又緊張，結果不到一個禮拜，就陸續收到一封一封的錄取通知，真的是邊哭邊尖叫，心裡真的好感謝上帝，也真的為孩子感到非常非常驕傲！」陳維齡分享道，看著兒子表現如此優異，內心深感欣慰，「看著從小到大的照片，心中百感交集，小時候的他，真的是一個超級皮蛋、超級難帶的小孩，精力旺盛、點子很多、常常把我跟爸爸氣到頭冒煙，其實很難想像，有一天他可以靠著自己走向這麼遠的地方」，一字一句流露為母親的感慨，宋逸民一旁頻點頭表示肯定，為兒子感到榮幸。陳維齡更羞喊，宋承駿選擇研究所時，費了一番苦心，包括來自University of Leeds、University of Birmingham、University of Edinburgh、University of Bristol等7封的錄取通知，實在有些難抉擇，「每一所學校都那麼好，都讓人捨不得放棄」，最後因科系及職涯考量，選擇首間後，獲得6000英鎊（約26萬新台幣）獎學金，開心努力有所獲。