▲邱翁於犯案後刻意沿信義區商圈店家、百貨公司、捷運站及展覽館等處徒步折繞步行。（圖／警方提供）

台北市松山文創園區近期發生一起竊盜案，一間販賣戒指的店家遭到一名白髮老翁一口氣偷走數十枚戒指，損失近4萬元。而店家事後也在社群網站Threads上發文，除了PO出監視器畫面外，更忍不住無奈喊：「到底為什麼要這樣，我真的覺得好累。」警方接獲報案後，於昨（10日）拘提犯案的78歲邱姓老翁，發現他是台北地區慣竊，且其作案手法相當老練。據了解，邱翁過去有多起竊盜前科，犯案地區多在台北市，至於信義區則是第一次犯案。案發當天他鎖定松山文創園區一間販賣戒指的文創商店，偷了數枚戒指後，佯裝沒事離開現場，而後沿信義區商圈店家、百貨公司、捷運站及展覽館等處徒步折繞步行，手法相當老練。警方受理受害店家報案後，立即成立專案小組，於昨（10日）拘提邱翁到案並查扣戒指等贓物以及作案衣物。而邱翁被捕後說詞反覆，稱戒指是自己買來的，不肯承認犯行。由於邱翁為台北地區慣竊，警方建請台北地檢署向法院聲請預防性羈押，以達防止再犯之效。對此，警方呼籲，商家賣場強化監視器建置、加註警語，貴重小物以繩索或置物櫃保護，減少遭順手牽羊機會，另籲請逛街民眾在人潮眾多時注意財物安全，警方針對不法情事亦將全力追查嚴辦，維護安居環境。