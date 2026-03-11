我是廣告 請繼續往下閱讀

運動戶外機能性布料設計大廠竣邦2025年全年合併營收、獲利雙創歷年新高成績。昨董事會決議擬配發每股3.5元現金股利，配息率達66.9％，已連續三年維持配息率超過六成以上之水準，10日收盤價58元計算，現金殖利率達6％。竣邦-KY去年全年合併營收達16.7億元，年增29.6％；稅後淨利1.52億元，年增72.7％；每股稅後盈餘（EPS）達5.23元，年增63.9％。關鍵在深化多元領域品牌客戶合作，專注高附加價值機能性布料開發設計，精進高效供應鏈管理，以擴大整體業務接單及新客戶合作。2025年運動、戶外領域營收佔比分別達58％、22％，其中運動領域銷售金額連續三年創歷史新高，已成為公司核心營運成長引擎；戶外領域則隨品牌客戶庫存調整告一段落，下單節奏回歸常軌，不僅挹注整體營運向上成長態勢，更帶動2025年全年毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別達28％、11％、9％，繳出三率三升，創下歷年新高水準。此外，竣邦-KY也公布今年2月合併營收達1.60億元，月增42.3％、年增77.4％，受惠運動、戶外領域主力客戶訂單持續放大，加上1月部分遞延訂單已於2月完成認列，推升2月合併營收創歷年同期新高。若排除遞延訂單認列因素，即使今年2月工作天數少，2月合併營收仍較去年同期成長。累計2026年1-2月合併營收2.72億元，年增19.8％，亦創歷年同期新高。展望2026年第一季，竣邦-KY持審慎樂觀看法。看好全球多家知名品牌客戶加大新品開發與機能升級投入，並提前展開備貨規劃，帶動機能性布料需求擴增，同時，運動休閒(Athleisure)趨勢持續深化，推動機能布料應用場景由專業運動延伸至日常穿搭與多元戶外活動，進一步擴大市場商機。