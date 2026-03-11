明（12）日將有新一波大陸冷氣團南下，氣象專家林得恩表示，最冷時間落在明晚至周五清晨（3月13日），強度甚至可能接近強烈大陸冷氣團等級。提醒民眾，各地夜間清晨低溫普遍13至15度，空曠地區及近山區恐降至10至12度，局部甚至可能跌破10度。
強烈大陸冷氣團南下 明晚起最冷跌破10度
林得恩透過臉書「林老師氣象站」指出，明天將有新一波大陸冷氣團南下影響，最冷時間點會落在「明晚至周五清晨」，中部以北地區最低溫下探10度左右，在輻射冷卻效應的加持下，冷空氣強度有機會可以上探「強烈大陸冷氣團」等級。
環境濕冷轉乾冷 降雨明顯趨緩
林得恩提及，今（11）日降雨明顯趨緩，但明天冷氣團會導致基隆北海岸、東北部、東部有局部降雨，桃園以北、台東也會有零星降雨；周五以後，各地天氣大致轉為多雲到晴，僅北海岸、東半部有零星降雨；周六至下周一（3月14日至316日）水氣再減少，各地白天看到陽光的機會大幅增加。
天氣風險公司分析師薛皓天也提醒，明天中北部、東北部白天高溫只有19度，中部、花蓮高溫21至23度，南部、東南部23至26度，夜間清晨受冷氣團及輻射冷卻影響，各地市區地溫約13至15度，平地空曠處、近山區低溫10至12度，中部以南地區日夜溫差明顯，局部地區有10度以下低溫出現。
資料來源：林老師氣象站、天氣風險 WeatherRisk 臉書
