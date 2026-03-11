我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普釋出伊朗戰爭將結束訊息，近日急漲的國際油價應聲重挫國際油價應聲暴跌，市場對通膨擔憂減緩，美元指數也自高點回落，即便有稍微反彈仍在99之下，加上台股大漲，新台幣兌美元今（11）日早盤也續升破31.8元，一度來到31.72元，大升逾1角。國際油價一度飆破100美元，至3年多高點，但在美國總統川普表示戰爭很快速結束後，市場對石油供應長期中斷的擔憂減緩，油價聲暴跌，美元指數也從高點99.7回跌，一度下探98.49，目前反彈來到98.97，市場關注美國即將公布CPI（消費者物價指數）的通膨數據及個人消費支出物價指數（PCE）指標。亞洲主要貨幣日圓兌美元今日早盤從158.29回升至157.91，目前又拉回158.24附近，韓元兌美元則從1474.4升到1466，離岸人民幣兌美元也從6.8815升到6.8674附近。至於新台幣兌美元今日早盤也續升，以31.8元、升值2.8分開出，在台股早盤一度大漲快900點之下，新台幣進一步升破31.8元，一度來到31.72元，升值1.08角，目前仍在31.738元盤整。