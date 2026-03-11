儘管目前中東局勢仍不明朗，但隨著國際油價由每桶120美元大幅滑落，加上費半與那指收紅激勵，亞股週三（11日）延續前一天漲勢，日股大漲超過1200點，回升至5500點大關，而韓股則漲逾3%。

在原油價格下跌以及美股半導體相關股票上漲帶動之下，亞股週三持續反攻。日股開盤大漲669點，以54917點開出，後續持續走高，一度大漲1264點，或2.33%，來到55512點。

週二時，美國總統川普（Donald Trump）聲稱伊朗戰爭可能很快就要結束，引發外界對中東動盪局勢結束抱持希望，日經225指數一度上漲超過1900日圓。

截至台北時間9點19分，日經225指數報55415.04點，上漲1166.65點或2.15%。

韓國綜合股價指數（KOSPI）開盤報5658.72點，上漲126.13點，漲幅達2.28%。後續更一度來到5702.48點，漲169.88點、漲幅3.07%。

截至台北時間9點23分，KOSPI報5704.62點，上漲1172.03點或3.11%。

