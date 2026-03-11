2026台灣燈會在嘉義縣舉辦，活動至3月15日，本次還與任天堂超強IP合作打造「超級瑪利歐區」主題燈，同時還推出台灣限定「？磚塊小提燈」，可愛外型引來遊客每天準時開搶預約領取資格。果然網路上也開始有黃牛兜售這款瑪利歐小提燈，還叫價到千元。嘉義縣政府也公告，呼籲民眾「避免透過不明來源購買相關贈品，以免遭受詐騙。」
嘉義縣政府公告，提到「2026台灣燈會X超級瑪利歐·星燦嘉年華」活動所發送之「？磚塊小提燈」，是台灣燈會免費提供之限量贈品。但是卻發現已有不肖人士在網路平台進行疑似詐騙或不當販售行為。嘉義縣政府提醒民眾，本活動小提燈僅於活動現場以指定方式發送，並未透過任何網路平台販售。
並建議「2026台灣燈會X超級瑪利歐·星燦嘉年華」活動期間至3月15日止，歡迎民眾於活動期間前往現場參與活動，加入慢遊嘉義官方LINE依活動方式(限量登記、旅遊集章登記2方案)領取限量小提燈。並請民眾提高警覺，避免透過不明來源購買相關贈品，以免遭受詐騙。
2026年台灣燈會「？磚塊小提燈」主要有4大領取方式，官方最建議「活動現場每日登記當日兌換」，而網友們則推薦「景點集章贈」完成5處景點集章方式比較不需要跟大家排隊，4大方式以下整理。
🟡台灣燈會「磚塊小提燈」4大領取方式
📍方法1：【景點集章贈】完成5處景點集章
◼︎ 活動期間：3月3～3月15日
◼︎ 預約方式：於燈會期間，每日早上9時開放當天可兌換時段。
◼︎ 發放數量：平日限量400份，假日限量1100份，換完為止。
📍方法2：「活動現場贈」每日登記當日兌換
◼︎ 活動期間：3月3～3月15日
◼︎ 預約方式：每日早上9時開放當日預約，每日名額有限，額滿為止。
◼︎ 預約步驟：
步驟1：加入「慢遊嘉義LINE官方帳號」
步驟2：於燈會期間，每日09:00於LINE官方帳號進行當日預約登記
步驟3：成功完成登記後，將於LINE官方帳號中獲得兌換券。
步驟4：依選取之兌換時段前往兌換處（超級瑪利歐・星燦嘉年華燈區）完成兌換。每個LINE帳號限兌換1份。
📍方法3：「特色旅宿贈」入住嘉義縣指定旅宿
◼︎ 住宿期間：3月2日～3月14日
◼︎ 兌換期間：3月3日～3月15日
◼︎ 發放數量：每日限量1800份，換完為止。
◼︎ 預約方式：遊客於限定時間內入住嘉義縣指定合法旅宿，入住時於慢遊嘉義官方LINE預約兌換限量小提燈，並索取住宿證明正本，每個LINE帳號依房數或住宿天數，合計兌換上限為3份。
📍方法4：「跟團出遊贈」參加燈會限定遊程
◼︎ 指定燈會行程銷售期間：114/12/8-115/3/14
◼︎ 指定旅行社：雄獅旅遊、可樂旅遊
◼︎ 兌換方式：由旅行社領隊統一領取發放
◼︎ 兌換規則：參加指定行程者，每人限定1份，數量限量，兌完為止（此方案為團客保留名額，不影響自由行旅客每日限量數量）
資料來源：2026台灣燈會在嘉義官網、慢遊嘉義
