民進黨立委王定宇日前被爆，與自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱婚過從甚密，不過王否認不當行為，強調他已離婚，傳出此舉引起秘書長徐國勇、黨主席賴清德不滿，更可能會被拔到中常委職務，對此，王定宇今（11）日受訪時表示，不會被拔掉，黨內溝通都很順利，希望私事不會影響到黨。王定宇爆出緋聞風波，賴清德日前在中常會中暗指，呼籲所有從政黨員都該以更高標準來自我規範，以回應國人期待。傳出中常委一職可能受影響，王定宇上午受訪時表示，他下午會參與中常會，但不會被拔，「在黨內溝通都很順利，希望私事不會影響到黨，當下團結一起，這是很重要」。王定宇強調，私事已經說明完畢，也算告一段落，現在重要的是，國防及外交委員會，趕快把授權簽約預算處理好；他說，會尊重黨團、黨的的決定，「會接受黨紀，沒有什麼大問題」。媒體追問，黨未來是否有動作？王定宇駁斥，沒有，都是媒體報導。至於賴清德的關切，王定宇說，尊重總統關心，總統是黨主席，又是國家元首，對於各式關心是應該的。