台東縣卑南鄉太平村一處民宅10日深夜驚傳流血衝突！一名秦姓男子疑似因欠下近30萬元賭債，遭兩名惡徒登門討債，眼見談判無果，討債人準備強行把人押走，父親與友人上前阻攔，沒想到慘遭對方持藍波刀及木棍砍傷流血。警方獲報後立即展開追緝，目前已鎖定嫌犯身分，至於受傷兩人送醫後幸無生命危險，全案正由警方深入調查中。砍人案發生在卑南鄉太平村一處住宅，10日深夜22時左右，當時56歲的施姓屋主正與他20多歲的秦姓兒子、岳母及兩名友人聚會小酌，怎料，兩名年約20歲的男子突駕車登門，聲稱秦男因為網路簽賭欠下近30萬元債務，要求對方還錢，眼見談判無果，兩名討債男從車內拿出藍波刀及木棍，準備把秦男押走，施姓父親及友人見狀出手阻攔，反遭對方持器械攻擊，當場濺血。警方接獲報到場時，兩名嫌犯早已驅車逃離，受傷的施男與友人則由救護車緊急送醫搶救，所幸經醫治後皆無生命危險。目前警方已透過調閱周邊監視器畫面掌握逃逸行蹤，並鎖定嫌犯身分展開全力追緝，至於確切的案發動機與詳細經過，仍有待後續進一步調查釐清。